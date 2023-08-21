Людям сказали "збирати речі", втрутився військовий: в Одесі на пляжі розгорівся гучний скандал

Пляж, на якому виник конфлікт, один із шести відкритих на усю Одещину.

Не встигли одеські пляжі запрацювати, як на одному з них уже спалахнув гучний скандал. На місці відпочинку орендар пляжу вирішив облаштовувати на піску майбутній майданчик для гольфу. Відпочивальники кажуть, що таким чином бізнесмен намагається забрати територію безкоштовного відпочинку.

Кореспондент ТСН Сергій Осадчук розбирався у пляжному конфлікті.

Людям сказали "збирати речі"

Інцидент трапився, коли один із небагатьох відкритих міських пляжів був вщент заповнений людьми. Опівдні, коли кількість відпочивальників тут була максимальною, на пляж "Дельфін" вийшли молодики і почали встановлювати на піску дерев’яні піддони.

Колишній військовий Олексій Даник, який з дружиною приїхав відпочити до Одеси, побачив, що людей фактично змушують збирати речі і вирішив втрутитися. Найбільше він обурений таким ставленням до жінок з дітьми.

На місце викликали правоохоронців. Щойно побачили їх - молодики роботи зупинили, але встановлене не прибрали. Наступного дня відпочивальникам довелося засмагати на піддонах.

"Не дуже комфортно, тому що якраз тут затінок і дуже прикольно щоб ми усі разом тут лягли. Мало місця для безкоштовного відпочинку. Ми приїхали аж з села сюди, щоб тут покупатися трохи, +але місця як бачите дуже мало", - розповідають відпочивальники.

На одному з Одеських пляжів спалахнув конфлікт

Місцеві підозрюють, орендар пляжу у такий спосіб влаштовує ділянку для платного відпочинку.

Місцева влада обіцяє розібратися

Сам орендар заявив, що тут будують дитячий міні-майданчик. Каже, це соціальний проєкт і, мовляв, у майбутньому діти зможуть тут займатися безкоштовно спортом.

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Голова громадської організації "Гольфклуб Одеса" Володимир Врадій зазначає, що пляж великий і безкоштовних місць тут вистачить. А от чому майданчик для гольфу не на траві, а на піску упритул до моря - відповіді уникає.

"Ця ділянка пляжу має десь приблизно 70-80% безкоштовно. Згідно до закону ми маємо надавати 30% на березі безкоштовного пляжу. Даний майданчик займає мабуть 15 % від усього пляжу тут 150 квадратних метрів", - сказав він.

Голова громадської організації "Гольфклуб Одеса" Володимир Врадій

Нині усі дозволи бізнесмена та дотримання ним норм вивчає мерія. Якщо настил встановлений незаконно - його накажуть прибрати. Цей пляж на усю Одещину - один із шести офіційно відкритих. І посадовці наголошують про жорсткий дефіцит таких безпечних міст відпочинку.

"Віджав" територію: в Одесі тільки-но відкритий пляж вже спробували захопити

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили пляжі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення на узбережжі Чорного морі.

Згодом на Одещині під час обвалу кручі на дикому пляжі загинув 10-річний хлопчик.

У місті в неділю, 20 серпня, на пляжі "Ланжерон" знайшли предмет, схожий на ворожу міну.

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