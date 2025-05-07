"Орешнік" на Київ: експерт розповів, скільки ударів може нанести армія РФ новою ракетою

Чи може Путін вдарити "Орешніком" по Києву / © ТСН.ua

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Мережею шириться інформація про те, що Путін розпорядився визначити цілі в Києві для завдання удару балістичною ракетою «Орешнік».

Експерти вважають, що це чергова спроба залякування з боку російської пропаганди. Детальніше про це з’ясовував ТСН.ua.

Лякалки чи реальна загроза?

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що ці погрози не мають під собою реального підґрунтя.

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«Як на мене то „новини про „Орешнік“ були російською заготовкою. Аби у ЗМІ заволали, що все пропало — зараз прилетить до нас „Орешнік“ і все тут знищить. Так, був удар цією зброєю по Дніпру, але нічого він там не знищив. Звісно, нам не показували усіх наслідків удару, але катаклізмів світового рівня там не сталося», — зауважує Валерій Романенко.

«Орешнік»: реальні можливості Росії

При цьому авіаційний експерт каже, якщо Путін має готову до використання ракету «Орешнік», він її обов’язково застосує. Однак, за оцінками експерта, Росія має обмежені можливості для виробництва таких ракет.

«Тут варто розуміти логіку противника. Якщо Путін вже один раз завдав удару „Орешніком“, то будуть ще подібні удари, але по мірі того, скільки таких ракет зможе виробити РФ. Зауважу, що новий тип балістичних ракет впроваджується у серійне виробництво декілька років. Відповідно, до кінця нинішнього можна очікувати ще 1-3 удари „Орешніком“, навряд чи більше. Темпи серійного випуску, наприклад, ракет „Тополь-М“ починалися саме з шести на рік, і це після восьми років випробувань!», — пояснює Валерій Романенко.

Експерт наголошує, що «Орешнік» — це російська експериментальна ракета, і немає гарантій, що вона долетить до цілі і не впаде десь на голову росіянам «по дорозі», наприклад, у Краснодарському краї чи на Ставропіллі.

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Ризики та небезпека

Головна проблема полягає в тому, що Україна поки що не може збивати ці балістичні ракети.

«З цим дійсно є проблеми. „Орешнік“ піднімається на висоту у понад 100 кілометрів і з звідти вже пікірує до цілі. Через їхню швидкість, габарити та низку інших параметрів, ми не можемо моніторити увесь політ цієї ракети. На жаль, навіть Patriot тут не допоможе», — каже Валерій Романенко.

До речі, деякі експерти сумніваються в самому існуванні «Орешніка», вважаючи це продуктом російської пропаганди.

«Факт прильоту був. Можливо, це й не був „Орешнік“, а якась експериментальна ракета. Але будемо виходити з того, що балістичні ракети середньої дальності у росіян є, проте лише одиниці. Росіяни будуть їх використовувати проти України, бо якихось гальм у цій війні у них немає», — додає авіаційний експерт.

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Відповідь України: захист та удари по ворогу

Фахівець зауважує, що Україна не може відмовитися від ударів по російських військових цілях, інакше нас просто знищать. А росіяни, якщо не бити по виробництву їх ракет і дронів, і надалі нарощуватимуть кількість.

«Тут найкращий варіант, змиритися з думкою про те, що у Путіна є „Орешнік“ і під час повітряної тривоги прямувати до укриття, або хоча б не забувати про „правило двох стін“. Власне, як кожного дня, коли до нас прилітають російські дрони, балістика та крилаті ракети», — підсумовує Валерій Романенко.

Раніше російські пропагандисти заявили про наказ Путіна щодо удару «Орешніком» по Києву, як відповідь на потенційні атаки ЗСУ у Москві.

Своєю чергою аналітики назвали важливі передвісники можливого удару «Орешніком» по Києву.

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