Організатори "Міс Україна" не можуть знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією: що сталося

Організатори "Міс Україна" не можуть знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією: що сталося

Окрім кастингів у регіонах, дівчата можуть заповнити анкету на сайті "Міс Україна".

Організатори конкурсу "Міс Україна" зіткнулися зі складнощами: не можуть знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією. Через те, що партнери конкурсу нині американці, вони вимагають жорстких умов відбору. Дівчата мають бути без імплантів, наколотих губ, нарощеного волосся і без татуювань.

Які ще вимоги до претенденток на конкурс, розповіли у ТСН.Ранок 2 липня.

Кастинг на головний конкурс краси "Міс Україна" нині відбувається в Харкові. Охочих десятки: дівчата незаміжні, віком від 17 до 26 років, зріст від 168 см. Кастинг проводять директорка конкурсу і колишні міс. Відбір, кажуть суворий, бо, окрім краси, має бути високий інтелектуальний рівень. Не має бути жодного татуювання, підколотих губ та імплантатів, бо після конкурсу дівчат треба виводити в люди.

Окрім кастингів у регіонах, дівчата можуть заповнити анкету на сайті "Міс Україна". Можливо, їх покличуть на співбесіду. Утім, нарікають, часто отримують реальність далеку від очікування, бо дівчата "дуже полюбляють фотошопи".

Одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, каже директорка, - це надання дівчатами ескорт-послуг. Це, категорично заборонене. Щоби встановити це, перевіряють соцмережі й ставлять чимало запитань. "Ми запитуємо про якісь інтелектуальні і моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі про те, які перспективи фінансові дасть їй перемога у конкурсі, то це зовсім інше", - наголосила Вероніка Шипцова, директорка конкурсу.

Новини України: організатори конкурсу "Міс Україна" не можуть знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією

Багато дівчат, йдучи на кастинги не розуміють, що після них буде купа роботи: відвідування культурних заходів, благодійність і спортивний табір - підготування до самого конкурсу. Це також відсіює багато претенденток. Якщо на Міс світу потрапить дівчина із заплямованою репутацією, це дискредитує всю країну.

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