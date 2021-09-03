Оргія у Кирилівці та нестримна пристрасть в Одесі: чому туристи все частіше відкрито займаються сексом

Оргія у Кирилівці та нестримна пристрасть в Одесі: чому туристи все частіше відкрито займаються сексом

Після довгого карантину пари атакують курорти в пошуках нових сексуальних емоцій, однак за це передбачена адміністративна відповідальність.

Українські туристи влаштували собі гаряче літо. Відпочивальники вирішили максимально наповнити відпустку приємностями та стали героями соцмереж. Все завдяки... сексу. Ним вони займалися не тільки за зачиненими дверима, але навіть на заповнених людьми пляжах. Любовні втіхи на відео знімали випадкові свідки. Ролики ж вони згодом завантажували в Інтернет.

ТСН.ua зібрав усі найпікантніші епізоди літа 2021 року і дізнався, що відпочивальникам загрожує за таке проведення часу в громадському місці.

Оргія в Кирилівці

В одному з розважальних закладів курортної Кирилівки туристи влаштували оргію. Там для відвідувачів організували конкурс, призом у якому була пляшка спиртного. За сценарієм, учасникам, що розбилися на пари, потрібно було під музику роздягнутися і імітувати статевий акт. Деякі з них так захопилися, що буквально почали займатися сексом. На що, зі свого боку, бурхливо реагувала публіка.

Очевидці зняли на відео забави дорослих і виклали в соціальні мережі. Там ролик в лічені години набрав сотні коментарів. У самому ж закладі згодом повідомили, що "вечір був незабутнім". Тим часом в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.

Пристрасть на речовому ринку

У Жмеринці Вінницької області чоловік з жінкою зайнялися сексом серед білого дня на території колишнього речового ринку. Пара спустилася за парапет, оголилася і віддалася інтимній близькості в той час, як над ними стояли жінки з дитячим візочком. Відео їхньої близькості теж згодом потрапило в соціальні мережі.

Розваги на висоті 25 поверху

В Одесі відпочиваючи час теж не втрачали. Там пара зайнялася інтимом на балконі 25 поверху. "Прекрасний вид" привабив не тільки молодих людей, але і очевидців, які не упустили можливості зняти на відео "романтичний вечір".

З урахуванням того, що сексом пара займалася, по суті, у себе вдома, користувачів Мережі їхнє проведення часу все ж обурило. "Невже не можна це робити у себе в квартирі. Діти ж ще можуть не спати", — відзначили в коментарях до публікації.

Гарячий відпочинок в Залізному Порту

На курорті в Херсонській області туристи з Дніпра зайнялися сексом на місцевому пляжі. Пару не збентежило те, що вони знаходяться в громадському місці, а поруч з ними граються діти. Хлопець і дівчина роздяглися догола і вступили в статевий зв'язок.

Не обійшлося і без операторів, які зняли те, що відбувається, на камеру та згодом виклали в Інтернет, де ролик буквально за кілька годин набрав сотні коментарів і десятки тисяч переглядів.

Зі свого боку в коментарях під відео думки розділилися. Один кажуть, що подібна поведінка в громадських місцях аморальна, інші критикують і автора відео, який не посоромився зняти статевий акт.

Через що стався сексуальний бум

Психологи виділяють кілька причин того, через що стався сексуальний бум влітку 2021 року. Насамперед пари хочуть урізноманітнити своє інтимне життя і задіяти нові місця для близькості. Однак вплинув на них і карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу.

"Люди дійсно стали частіше займатися сексом на вулиці. Така специфіка є і вона пов'язана з постковідними настроями. Пари втомилися сидіти вдома, зіткнулися з сексуальною нудьгою, тому вийшли на публіку. До того ж це пов'язано з тим, що вони хочуть отримати нові сексуальні переживання", — пояснює ТСН.ua психотерапевтка Оксана Наливайко.

Підголошує їй і психологиня Дар'я Литвиненко. За її словами, до сексу в громадських місцях пари вдаються для того, щоб отримати екстремальні відчуття.

"Секс у громадському місці, у цьому разі, на пляжі — це вибух почуттів і емоцій. Найчастіше ініціаторами таких речей стають чоловіки, які хочуть продемонструвати дівчині свою спроможність, показати своє его. Крім цього, подібними проявами в громадських місцях хочуть урізноманітнити своє інтимне життя пари. У такі моменти у них йде викид адреналіну", — додає психологиня Дар'я Литвиненко.

Що говорить закон

За словами експертів, заняття сексом в громадському місці — це пряме порушення законодавства. За це можна отримати штраф або навіть арешт до 15 діб.

"Пляж — це громадське місце. Поняття "нудистського пляжу" в українському законодавстві немає. Тому на загальних підставах це публічне місце. Заняття сексом в громадському місці — адміністративне правопорушення, яке кваліфікується за статтею 173 ("Дрібне хуліганство") КУпАП. За це передбачено штраф від 51 до 119 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб", — підкреслює адвокат Ігор Степанов.

Крім того, під відповідальність потрапляють не тільки люди, які не стримали пристрасті, а й оператори. До того ж їм, за створення інтимного контенту, загрожують значно серйозніші наслідки.

"Зйомку статевого акта, без дозволу задіяних осіб, можна кваліфікувати як втручання в особисте або сімейне життя. Без їхньої згоди цього робити не можна, крім випадків, визначених законом. У разі порушення правил передбачена кримінальна відповідальність, максимальний вид якої — обмеження волі на строк до трьох років", — акцентував Ігор Степанов.

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