Оріхів потерпає від авіаційних бомб, але містом досі їздить пара волонтерів, яка годує сотні покинутих тварин

Будинки місцевих горять навіть до 9 разів через ворожі влучання, але люди продовжують залишатись у місті.

Тонні керовані авіабомби скидають російські літаки на Оріхів, місто у Запорізькій області уже розбите на 90 відсотків. Окупанти навмисне нищать цивільну інфраструктуру і цілять у цивільних людей, які ще досі лишаються у фронтовому населеному пункті, йдеться в ТСН.

У місті, яке щодоби обстрілюють окупанти, навіть затяті атеїсти починають вірити у вищі сили, кажуть місцеві. Окупанти розбивають Оріхів керованими авіаційними бомбами.

На своїй побитій машині Станіслав з дружиною щодня їздять містом наражаючись на небезпеку і годують сотні тварин, яких кинули господарі. “Опікуємось, наша сім’я мінімум 200 собачок. Все залежить від обстрілів, ми максимально не можемо сказати, їдемо по місту, бачимо тварину, покликали, погодували”, - каже чоловік.

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Подружжя Франків вивезли з міста батьків і свою дитину, а самі повернулись у пекло. Допомагають і рятують домашніх улюбленців. Гроші на корма кидають прості люди на сторінку у мережах. “Не можемо кинути наших підопічних, наших маленьких друзів, на кого ми їх залишимо. Звикається, ти вже слухаєш звідти вихід, треба якось реагувати, чи присісти”, - каже Альона.

Щодня у місті з’являються нові вирви, потрощені будівлі і тонни битої цегли. Здавалось би у руїнах та в пустих будинках вже не має життя, але це не так. Цивільні лишаються і навіть працюють комунальники.

Будинок Василя горів 9 разів і він досі лишається у місті. Сім’ю вивіз, а сам торгує - продає овочі, щоб хоч якось прожити. “Я тут щодня, ви ж чуєте, що робиться, виживаємо”, - каже чоловік.

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