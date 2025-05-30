Оріхів: як живе місто в Запорізькій області, на яке сунуть окупанти РФ

Оріхів / © ТСН

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Місто Оріхів у Запорізькій області місцеві називають «міцним горішком». Життя під КАБами і дронами, від яких намагаються врятуватися сітками над дорогами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

«Ми їдемо до Оріхова. Місто, яке позначено прапорами бригад, які вже тривалий час тримають тут оборону. Місто, яке побите, але робить усе, щоб триматися. Тут уже нікого не здивуєш потрощеними будівлями та руйнуваннями. І тим, що хліб привозять не продавці, а рятувальники», — йдеться у матеріалі ТСН.

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Попри обстріли місцеві обробляють городи, хоча це небезпечно. Над дорогами в Оріхові ще не скрізь, але рясніше натягнуті сітки — це захист від дронів.

Рятувальник Сергій пояснює — натягли, щоб захистити людей, але він переживає і за птахів. Сергій переконаний — місто треба готувати до оборони: ворог не відступає від Оріхова.

Оріхів / © ТСН

Тетяна прийшла по корм для тварин і разом з нами розмірковує, що гірше — авіабомби, які періодично летять над домом, чи рої дронів, які постійно дзижчать над головами.

Вона також розповіла про рятувальників, які допомагають постраждалим через удари РФ.

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Владиславу 22 роки. Він тут уже три тижні. Вивчився на фельдшера, пройшов строкову службу і пішов до ДСНС з рідної Одещини на Запоріжжя.

На вулицях Оріхова ТСН зустрічає комунальників, які наводять у місті лад. Окрема бочка з водою в місті, де немає водопостачання, — для квітів на клумбах.

Заступник голови адміністрації пояснює: в місті понад тисяча людей, оскільки влітку вони доглядатимуть свої городи.

Пошта в Оріхові — як місцевий торговельний центр.

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Місцевий житель Віктор каже, під час ворожих обстрілів найоперативніші повідомлення про повітряну тривогу йому надають тварини. Чоловік пояснює — у нього велика козяча родина.

«Тут ми робимо щось таке давно забуте — відправляємо листівки поштою. Привіти з підземного поштамта передаємо — редакції ТСН, „Сніданку“, операторам, дітлахам», — каже Наталія Нагорна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 16 ТРАВНЯ. Стамбул-2, вибухи, пекло фронту та останні дзвоники!