Ось кому справді важко: китаєць у Львові захистив дисертацію з прикладної механіки українською мовою

Аспірант Львівської Політехніки захистив дисертацію українською мовою хоча сам з Китаю. Громадянин Піднебесної став першим, хто здобув докторську ступінь досконало вивчивши українську мову. Науковець вивчав прикладну механіку - мова у цій спеціальності дуже специфічна, вивчити її складно. Хоча міг захищатися англійською, китаєць обрав саме українську, йдеться в ТСН.

Тридцятирічний китаєць Сяньнін Ше – захищає свою дисертацію, як обробляти деталі з титанових сплавів. Спеціальність - прикладна механіка. Опанувати її не просто, а якщо іноземною - удесятеро складніше. Проте це не виявилось для аспіранта перепоною, він - перший громадянин Китаю, хто захищає у виші своє наукове дослідження українською мовою. “Корисний не тільки в промисловості і в медицині, це цікаво. Те що я обрав, то це добре, я думаю. Я хочу робити такі «документ», ні машини - про титанові сплави”, - каже аспірант Сяньнін Ше.

Солов’їну аспірант з Китаю вивчає уже шостий рік, ще інколи плутає слова, а деякі українські літери вимовляти і досі вкрай важко. Проте україньску наполегливо вивчає і далі. “Враховуючи те, що літери «д,з,ж» у них китайською мовою немає, це все надзвичайно важко. За чотири роки підготувати дисертацію дуже непросто, враховуючи особливо ту тематику, якою ми займалися - це обробка титанових сплавів”, - кажуть на кафедрі.

Також читайте Залишився сам у перші дні свого життя: у Києві до лікарні підкинули немовля

Науковий керівник аспіранта згадує: перших два роки розмовляв з Сяньнін виключно англійською. Думав, так буде й надалі, але іноземець неочікувано заявив: його дисертація буде лише українською. “Через два роки я зрозумів, що він достатньо володіє українською мовою. Вибір був дуже непростий. Вчити китайця - це не поляк, не чех. Насправді було досить важко”, - каже Вадим Ступницький.

В Україну Сяньнін Ше приїхав шість років тому, після навчання в одному з університетів Китаю. У Львові пішов на підготовчі курси української, а згодом вступив на магістратуру за спеціальністю прикладна механіка. Дисертацію захистив успішно. Коли почалася війна, Сяньнін на деякий час виїхав до Угорщини, бо наполягли батьки, які дуже хвилювалися за нього, але згодом аспірант повернувся. “Я тут живу, я можу, тому я допомагаю. Коли я думаю, люди, яких я знаю, друзі, професори вони всі продовжують жити тут. Вони дали мені сили тут вчитися”, - твердить Сяньнін.

Виїжджати з України Сяньнін найближчим часом не планує. Хоче займатись тут викладацькою діяльністю, а по поверненню додому працюватиме інженером. Він щиро не розуміє, чому деяким українцям так важко опанувати українську, бо він - китаєць- вивчив її з нуля.

Читайте також:

Під завалами будинку в Запоріжжі шукають живих: удар був такої сили, що порозбивало оселі і в сусідніх будинках

Переселенці на Буковині вирішили руйнувати стереотипи і відкрили єдину на все селище книгарню

Надання українцям медичних послуг під питанням: на відбудову зруйнованих росіянами лікарень потрібно мільярд доларів