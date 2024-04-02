"Ось звідки готувався напад": Лукашенко зробив термінову заяву щодо війни

Білорусь вже готує військові підрозділи та навіть закуповує техніку. Мережа ж гуде та обговорює, що саме мав на увазі білоруський диктатор Олександр Лукашенко і чи не підуть його війська до України.

Про це розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

"Брязкає зброєю, допомагає окупантам, але вкотре бубонить про “мир”! Погодьтеся, давно вже ми не чули перлів від одіозного білоруського диктатора Олександра Лукашенка! От він, напевно, і подумав, скажу щось таке гостреньке, щоб усі мене боялися", – розповідає журналіст Артем Зябкін.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне". Не я это придумал. Это очень правильно сказано", – каже білоруський диктатор.

Для цього, за словами Лукашенка, його армія активно закупає зброю, а підрозділи старанно тренуються, щоб бути готовими до будь-яких викликів! Каже, робить усе для того, щоб за кордоном ніхто його, не дай Боже, не похвалив:

"Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить – беда".

“Я никому не угрожаю”, - знову і знову, як мантру, повторював Лукашенко. Напевно, згадав, як колись переконував українців, що ніколи не нападе, а потім йому нашвидкуруч намалювали мапу, щоб показати, “аткуда гатовилось нападєніє”.

Але галасу в Мережі ця заява таки наробила. Українські телеграм-канали вмить розповсюдили лякалки про страшного Лукашенка, який готує Білорусь до війни! А він і радий. Він саме нещодавно завершив такий собі об’їзд армії, де намагався видати себе щонайменше за генералісімуса, а щонайбільше – за вождя цілого народу. Але одна дрібничка таки відрізняє його від інших брутальних диктаторів – любов до ось цього шпіца, якого Лукашенко скрізь тягав із собою. Таким собакою на кордоні нікого не перелякаєш. А в планах Лукашенка протистояти одразу Латвії, Литві та Польщі.

Чи можуть бути погрози Лукашенка не просто словами

"Тут варто дослухатися лише до інформації з офіційних джерел. У середині березня 2024 року, коли Мережею вчергове поширилися чутки про можливість повторної атаки на Київ з Білорусі, українські прикордонники запевнили, що загрози не існує – поточних сил у ворога аж ніяк не вистачить. До того ж ЗСУ опрацьовують усі можливі варіанти розвитку подій: від широкого наступу до маленьких провокацій, тож у будь-якому разі бійці готові. І не забувайте початок повномасштабки. Тоді наші партнери всіми шляхами інформували світ про атаку на Київ, яку готує ворог. Зараз нічого схожого вони не бачать", – розповідає журналіст Артем Зябкін.

Наступ росіян на Київ досі виключати не можна

Не так давно президент Зеленський заявив, що росіяни готують новий наступ на травень-червень 2024 року, і в Мережі одразу понеслися дискусії, куди ж вдарить Путін. В ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua ми обговорили цей сценарій з екскомандувачем сил США в Європі генералом Беном Годжесом. Той упевнений у тому, що за будь-якого розвитку подій ЗСУ знову дадуть ворогові по зубах.

"Подивіться, всі продовжують переоцінювати Сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку. І є спроба Росії та російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе. І я б сказав, що перемога Росії не є неминучою. Насправді я б сказав, що радше навпаки. Але існує наратив, який має на меті змусити людей на Заході втратити надію або не надати те, що потрібно, боятися якось спровокувати Росію. І тому чим швидше наші лідери прокинуться і зрозуміють, що відбувається саме так, що Кремль та їхні особи намагаються вплинути на наше мислення, тим швидше ми зможемо це зупинити, тоді тим швидше ми зможемо почати допомагати Україні перемогти".

Відомо, де насправді буде удар Путіна

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, найімовірніше, Росія вдарить на заході Донецької області. Йдеться про Бахмутський та Авдіївський напрямки. До речі, рашисти вже роблять спроби там прорватися великими силами.

30 березня армія Путіна сунула на позиції українських бійців цілою величезною колоною! Не варто нагадувати, що ця тактика не працює в сучасній війні, що продемонстрували самі ж "рашисти" на Київщині 2022 року та під Вугледаром – 2023-го. На щастя, росіяни так швидко закінчуються, що не встигають нічому навчитися.

За даними OSINT-аналітика Kriegsforscher, росіяни для одного цього наступу залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти. Це був найбільший бронетанковий штурм РФ за останні 2 роки війни, пише Forbes. Українським бійцям вдалося спалити 12 танків і 8 БМП, інші ж накивали п’ятами.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни проти "недружніх держав".

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