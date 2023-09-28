Оселя для 9-річної Ганнусі: російська ракета залишила дитину без житла

За допомогою небайдужих людей, до яких долучилися і глядачі ТСН, вдалося зібрати кошти на нову квартиру для бабусі та її онуки.

Ворожий удар по місту Підгородне на Дніпропетровщині 3 червня зруйнував двоповерхівку. Постраждало 22 людини, дворічна дитина загинула. Потрощений будинок за майже чотири місяці навіть не законсервували. Після удару Галина Таран та її онука Ганнуся, яку жінка виховує сама, оселилися в металевому вагончику на дачі.

Про те, як за допомогою небайдужих людей, до яких долучилися і глядачі ТСН, вдалося зібрати кошти на житло для 9-річної Ганнусі, йдеться в сюжеті ТСН.

Пані Галина та її онука досі не можуть повірити, що мають нову оселю.

“У мене мороз по шкірі йде, ви просто не уявляєте! Я не звикла до таких подарунків. Велика подяка всім людям, що добрі, доброзичливі! Підтримали нас у таку важку хвилину!” - не може надякуватися Галина Таран.

Ракета відібрала житло

Після удару російської ракети, яка розвалила їхній будинок, маленька Ганнуся дивом уціліла. Вона вибралася з понівеченої оселі разом із пораненою бабусею. Аби бути з онукою, пані Галина втекла з лікарні, щойно їй обробили рани.

Вікна та двері в квартирі вибило, меблі розтрощило, а у стінах зʼявилися тріщини.

Бабусі з онукою та кішкою довелося переїхати до металевого вагончика на дачі, бо не було куди подітися.

Як збирали кошти

Нова квартира для пані Галини стала несподіванкою - вона не просила про допомогу, бо звикла все життя покладатися на себе. Збір коштів на житло влаштувала тренерка Ганнусі. Дівчинка три роки займається танцями та акробатикою.

Спочатку відгукнулися батьки інших дітей, а згодом небайдужі з усієї України - і за літо зібрали бабусі з онукою на нове житло.

“Хтось десять, хтось двадцять чи дві тисячі кидали. Дякуючи всім українцям, було 490 тисяч. Тьотя Галя добавила власних коштів. І ми придбали житло для них. Тепер будемо спати спокійно”, - розповідає Вікторія Єремєєва, керівниця колективу естрадного танцю.

Бабуся піклується про Ганнусю від народження. Мати відмовилася від неї ще в пологовому. Батько участі у вихованні дитини не бере. Пані Галина працює бухгалтеркою, та зарплатні на нове житло, вочевидь, не вистачило б.

Що на місці зруйнованого будинку

Потрощений російською ракетою будинок досі не відремонтовано. Дах лише зараз почали накривати. Ані газу, ані води нема.

Від місцевої влади за кілька місяців після удару родина отримала сто тисяч гривень допомоги.

“Проєктанти досі рахують. Вже скільки часу пройшло - ніхто нічого абсолютно. Дощ, злива була - все позатікало, все кругом, бо ж даху не було. Всі жильці мають скластися на 5 відсотків від суми, яка потрібна на ремонт нашого дому”, - розповідає Галина Таран.

У новій квартирі пані Галина завершує ремонт власними силами. На підвіконні поставила квітку, що вціліла в потрощеній оселі.

Вони з вікна бачать свій колишній потрощений будинок. Чи відновлять його і коли - жителі не знають. Міського голову відсторонили від посади, родини шукають дах над головою власними силами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ракета розтрощила дім дівчинки! Люди зібрали гроші на нове житло!"

Нагадаємо, на місці ракетного удару по місту Підгородне на Дніпропетровщині рятувальники під час аварійно-пошукових робіт кількох людей дістали з-під завалів живими.

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