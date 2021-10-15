Осінні канікули можуть затягнутися до 3-4 тижнів через спалах COVID-19

Осінні канікули можуть затягнутися до 3-4 тижнів через спалах COVID-19

Нині п'ять областей в Україні — на межі "червоної" зони.

Осінні канікули у школах можуть затягнутися до трьох або навіть чотирьох тижнів.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє ТСН. Ранок за 15 жовтня.

За словами Ігоря Кузіна, таку ідею зараз обговорюють в уряді, тому що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у країні погіршується з кожним днем.

Кілька днів тому Мінохорони здоров'я та Міносвіти рекомендували школам розпочати осінні канікули на тиждень раніше — тобто від 18 жовтня. Але остаточну дату навчальні заклади мають ухвалити самостійно. Наші кореспонденти опитали департаменти освіти майже в усіх регіонах. Отже, Київ, Дніпро, Луцьк, Житомир, Рівне, Чернівці та Тернопіль уже заявили, що навчатимуться за попереднім графіком, тобто до 23 жовтня. В Одесі канікули теж не будуть переносити, але з найближчого понеділка учні підуть на дистанційне навчання.

Нині п'ять областей в Україні — на межі "червоної" зони.

Новини України: осінні канікули у школах можуть затягнутися до трьох або навіть чотирьох тижнів

Нагадаємо, попередньо в український школах осінні канікули були заплановані на один тиждень – від 25 до 31 жовтня. Але через погіршення епідситуації початок канікул можуть змістити на найближчий понеділок, 18 жовтня.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив, для чого відправляти школярів на канікули на тиждень раніше.

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