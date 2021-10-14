Осінні канікули: в яких містах не хочуть достроково відправляти школярів на відпочинок через карантин

Осінні канікули: в яких містах не хочуть достроково відправляти школярів на відпочинок через карантин

МОЗ та МОН рекомендують розпочати канікули вже від 18 жовтня.

Осінні канікули можуть затягнутися до трьох або навіть чотирьох тижнів. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, таку ідею зараз обговорюють в уряді.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Напередодні Мінохорони здоров'я та Міносвіти рекомендували школам розпочати осінні канікули на тиждень раніше - тобто, від 18 жовтня. За прогнозами МОЗ, це може зменшити приріст хворих на 15%.

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Щоправда, в областях дослухалися рекомендації не всі. ТСН опитала департаменти освіти майже в усіх регіонах. Отже, Київ, Дніпро, Луцьк, Житомир, Рівне, Чернівці та Тернопіль уже заявили, що навчатимуться за попереднім графіком. В Одесі канікули теж не будуть переносити, але від понеділка учні підуть на дистанційне навчання.

Нагадаємо, попередньо в український школах осінні канікули були заплановані на один тиждень – від 25 до 31 жовтня. Але через погіршення епідситуації початок канікул можуть змістити на найближчий понеділок, 18 жовтня.

Новини України: осінні канікули можуть тривати три або навіть чотири тижні

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