Осінні вироби в школу: п'ять легких ідей, які можна зробити з дітьми

Жолуді, каштани, шишки та різнобарвні листочки стануть у пригоді під час виготовлення різних осінніх поробок.

Восени традиційно у школах і садочках проводять приурочені цій порі року свята, на які готують різні вироби з підручних матеріалів. Для красивих і оригінальних виробів підходять листя дерев, каштани та жолуді, овочі та фрукти, також багато іншого природного матеріалу.

ТСН.ua підготував п'ять ідей осінніх виробів.

Віночок

Для виробу знадобляться:

гнучкі тонкі гілки

листя

сушені квіти, ягоди та шишки

жолуді, горіхи, каштани

гарячий клей

декоративна мотузка

кольорова стрічка

Фото з відкритих джерел

Інструкція:

З гілок потрібно зробити міцну основу: кілька їх потрібно скрутити у коло і обернути його декоративною мотузкою чи стрічкою. За допомогою клею всі елементи композації слід приклеїти до основи на власний смак.

Букет квітів у гарбузі

Для виробу знадобляться:

гарбуз

квіти чи сухоцвіти

флористична губка

листя

калина

стрічка

вода

Фото з відкритих джерел

Інструкція:

Передусім потрібно зрізати верх гарбуза і витягнути з нього м'якоть. Флористичну губку слід обрізати за розміром гарбуза, а потім помістити її всередину та полити водою. Після цього у губку вставляємо квіти, листя, грона калини. Перев'язати букет можна яскравою стрічкою.

Кошик

Для виробу знадобляться:

кошик будь-якого розміру

сухі квіти

шишки

невеликий гарбуз

листя

сушені ягоди

стрічка

цвітна піна

гарячий клей

Фото з відкритих джерел

Інструкція:

Із цвітної піни слід вирізати блок - він повинен відповідати розміру кошика. За допомогою гарячого клею приклеюємо його до дна кошика. У піні робимо невеликі отвори, у які на власний смак вставляємо квіти і листя, а також інші елементи. Поруч можна покласти гарбуз. Кошик також обгортають стрічкою, до якої приклеюють шишки та квіти, сушені ягоди тощо.

Ваза з гілок дерев

Для виробу знадобляться:

гілки

скляна банка

гарячий клей

ножиці

фарба

сухоцвіти

декоративна мотузка чи стірчка

Інструкція:

Скляну банку потрібно пофарбувати в обраний колір. Вона має висохнути. Гілки слід обрізати до розміру банки та обклеїти ними банку. Гілки також можна пофарбувати. Готову вазу можна обв'язати мотузкою чи стрічкою. Ваза готова для того, аби у неї поставити сухоцвіти.

Свічники з жолудів

Для виробу знадобляться:

капелюшки від жолудів

свічки або віск

канат чи гніт для свічок

зубочистки

ножиці

Фото з відкритих джерел

Інструкція:

Передусім необхідно розтопити свічки чи віск на водяній бані, щоб отримати рідку масу. Нарізаємо неохідної довжини канат чи гніт. Один кінець опускаємо на дно капелюшка жолудя, а інший прив'язуємо до зубочистки - це майбутній гніт. Після цього капелюшки заливаємо воском і даємо йому охолонути. Забираємо зубочистки і відрізаємо зайву довжину і нитки.

Осінь - гарна пора для того, аби пофантазувати і разомі з дітьми зробити вироби на свято Осені в школі чи садочку. Крім того, вони можуть стати частиною домашнього інтер'єру.

Читайте також:

Адаптація до дитячого садка: що потрібно знати батькам

Адаптація до школи: поради батькам, як допомогти дитині звикнути в 1 класі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання