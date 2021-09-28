Осінній локдаун: як погіршиться економічна ситуація та що буде з цінами і тарифами наприкінці року

Зростання ВВП України за підсумками року в кращому разі сягне 3,5%, тоді як світова економіка відновлюється значно швидше.

Через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус від минулого тижня уся територія України повернулась до жовтої зони карантинних обмежень. І це не межа: за даними Міністерства охорони здоров’я, ситуація із COVID-19 в Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Тернопільській та Кіровоградській областях вже відповідає критеріям «помаранчевої» зони.

Декілька тижнів тому головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що у листопаді українців може очікувати черговий загальнодержавний локдаун. Яким він буде – поки невідомо. Але ймовірно, слабшим, аніж попередні: порівняно з березнем 2020-го та січнем 2021-го років, зараз проводиться набагато більше тестувань, водночас 5 з гаком мільйонів громадян вже вакцинувалися.

Тим не менш, будь-який локдаун – це обмеження для людей та бізнесу. ТСН.ua розібрався, як це позначиться на економічній ситуації в країні – що буде зі споживчими цінами, тарифами та ринками наприкінці року.

Повільне відновлення: «підшкірні запаси» грошей у населення та бізнесу вже на межі

Наслідки від локдауну для економіки будуть залежати від того, наскільки жорсткими будуть обмеження. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив президент Інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак. Оскільки уряд має досвід адаптивного карантину, там навряд чи відмовляться від своєї політики та введуть наджорсткі обмеження за відсутності стрімкого зростання кількості хворих, пов’язаного з новими штамами вірусу.

Якщо ж буде багато червоних зон, за словами фахівця, економіці буде досить погано – продовжиться рецесія, сповільниться економічна активність населення, товарообіг та інвестиції в малі та середні підприємства.

Окрім того, як відзначає Тарас Козак, є ризик зростання рівня безробіття. Приміром, під час першого локдауну в другому кварталі 2020 року рівень безробіття зріс з 8,6% до 9,9%, а під час другого, у першому кварталі 2021 року – з 10,1% до 10,5%.

Водночас, за словами фахівця, навіть попри локдаун, інфляція в країні поступово зменшуватиметься. Як вже розповідав ТСН.ua, минулого року локдаун навпаки сповільнив здорожчання продуктів – внаслідок введених урядом обмежень впав попит, а тому впали і споживчі ціни на продукти. Тож наприкінці року, як і прогнозувалось, інфляція може знизитись до рівня менше 10%, а наступного року – сягнути 4-6%.

Очікується, що черговий локдаун найбільше вдарить по малому та середньому бізнесу. Як пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олексій Кущ, локдаун знову буде проведений за рахунок підприємців – вони не отримають жодної компенсації з боку держави, оскільки ефективність наявних інструментів амортизації удару по бізнесу від локдауну – вкрай низька.

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«Цьогоріч відзначається досить повільне відновлення товарообігу, хоча порівняно з минулим «кризовим» роком показники мали б бути гарними. Це свідчить про те, що «підшкірні запаси» у населення та бізнесу закінчується: падає споживчий попит та капітальні інвестиції серед підприємців», – пояснює Олексій Кущ.

За словами фахівця, додатково накладається несприятлива для України економічна ситуація на зовнішніх ринках: експортні ціни (на руду та метали) падають, а імпортні (на енергоносії – газ, нафту та вугілля) – навпаки зростають.

«В сукупності ці фактори проявляться у вкрай млявих показниках економічного зростання. Прогнозую, що за підсумками року зростання ВВП буде нижчим, аніж прогнозувалось: не 4-5%, а у кращому випадку 3,5%. Для України це дуже мало: очікується, що зростання світової економіки за підсумками 2021 року складе 5%», – каже Олексій Кущ.

Що буде з тарифами на тлі локдауну

У жовтні в Україні традиційно стартує опалювальний сезон, тож за підсумками місяця українці отримають платіжки за опалення. Водночас, питання підвищення тарифу на тепло досі не зникло з порядку денного: ціни на газ в Європі б’ють рекорди, і сягають 1000 доларів/тис. куб. м, і це так чи інакше позначиться на гаманцях українців.

Тарифи на опалення для більшості міст України встановлює місцева влада. Підприємства теплокомуненерго отримують газ від «Нафтогазу» за ціною в 7,42 грн/куб. м. Проте це лише для потреб домогосподарств. Для опалення комунальних установ – університетів, шкіл, дитсадків, лікарень, – місцеві тепловики змушені купувати газ за ринковою ціною, яка в Україні у понад 4 рази вища і вже сягає 30 грн/куб. м.

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«Місцеві бюджети спустошені після кризи та обгяжені боргами тепловиків за газ, вони не мають обігових коштів, аби укладати нові газові контракти і виплачувати аванси. Тому вони будуть вимушені підвищувати тарифи. Особливо це стосується слабких регіонів. Прогнозую, що «багаті» міста може й зможуть уникнути різкого підвищення тарифів на тепло, а «бідні» – переважно на сході та півдні – ймовірно, будуть вимушені це робити», – окреслює ситуацію Олексій Кущ.

Однак, нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив з досить різкою заявою. За його словами, об’єктивних підстав у місцевих керівників підвищувати тарифи немає. «Ми забезпечили всі умови, щоб підвищення цих тарифів не було і будемо на цьому наполягати», – сказав прем’єр 24 вересня під час виступу в Парламенті.

Тож цілком ймовірно, що у разі введення локдауну, уряд може не лише на словах, а й офіційно заборонити місцевій владі підвищувати тарифи на опалення.

Чи злетять ціни на оренду житла

Водночас, впровадження карантинних обмежень з боку уряду може сповільнити зростання цін на ринку нерухомості. Очікувалось, що восени на тлі пожвавлення ділової активності в країні вартість оренди житла у великих містах може «злетіти» на 10-15%.

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Однак у разі локдауну цього не відбудеться. Як вже розповідав ТСН.ua, громадяни, зокрема й орендарі нерухомості, не впевнені у завтрашньому дні: приміром, в якому форматі буде відбуватись робота, чи не втратять вони її взагалі, або ж яким буде навчання у вишах – в онлайн-режимі, чи студенти повернуться до аудиторій.

Так само зростання вартості оренди житла буде стримувати підвищення тарифів на опалення. Якщо це станеться, орендарям доведеться платити на 500-700 грн більше, і підвищення власниками житла орендної плати може змусити їх шукати більш дешеві варіанти житла.

Таким чином власники нерухомості будуть змушені йти на поступки своїм орендарям. Для них головне не лишитись без клієнтів, адже тоді вони не лише не зароблять на власній квартирі, а й будуть змушені оплачувати «комуналку» із власної кишені.

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