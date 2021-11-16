"Оскар" для танцюристів: як обирали переможців, які поїдуть на Blackpool Dance Festival-2022

Цей турнір у Великій Британії - наймасштабніше дійство у світі бальників.
Турнір бальних танців у Великій Британії - лише за танець серцем на паркеті 1+1: у прямому ефірі "Танців із зірками" напередодні оголосили переможців, які представлять Україну на найпрестижнішому фестивалі Blackpool Dance Festival-2022. За кастингом сотні професійних танцівників уся країна спостерігала 10 тижнів. До фіналу дійшло - п'ять пар. А от хто виборов право підкорити паркет, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 листопада.
За лаштунками "Танців з зірками" цього разу, окрім учасників, розігрівалися ще й п'ять пар професійних танцівників.
Серед них - майстри спорту міжнародного класу, переможці світових турнірів та срібні призери чемпіонатів України. Але танцювати перед десятками камер - поруч з зірками та ще й у прямому ефірі - будуть уперше.
Зізнаються, що досі не вірять, що мрія уже за танець від них. Турнір цей у Великій Британії - наймасштабніше дійство у світі бальників, наче "Оскар" для танцівників. Можливість узяти участь у ньому дарують вперше в історії "Танців". Разом із шоу - уже 10 тижнів тривав і кастинг унікального проєкту "Танцюй серцем". Відео надсилали із різних куточків України - танцюристи, яким виповнилося 18 років. А долю їхню вершили зіркові хореографи.
У прямому ефірі на головному паркеті "Танців з зірками" п'ять пар одночасно станцювали ча-ча-ча. Одразу по тому - вердикт журі. А кубок особисто вийшов вручити меценат та партнер "Танцюй серцем" Андрій Мацола.
Станцювати перед журі світового рівня - на фестивалі у Блекпулі - Віталій Павленко й Анастасія Грошева готуються уже навесні.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, яким був 11 ефір "Танців з зірками".
Нагадаємо, що півфінал "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 21 листопада, о 21:00 на каналі 1+1.
Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.
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