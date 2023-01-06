Осколок буквально зніс нижню частину обличчя чоловіка: страшні подробиці російського обстрілу села на Запоріжжі

Із загиблими під час цієї атаки прощатимуться на Різдво.

У селі Приморське на Запоріжжі внаслідок російського обстрілу дві людини загинули, ще три – поранені. Росіяни вгдарили "Градами", коли люди рушили на склад роздавати односельцям дрова. Серед жертв та потерпілих – працівники сільради та перехожа, яка йшла по хліб. Військові наголошують – обстріл не був прицільним. Росіяни просто навмання випустили касети по селу.

Нові подробиці про атаку ворога – у сюжеті ТСН.

Староста Приморського показує понівечене авто. В цій машині староста з колегами їхали до складу видавати людям дрова. Коли спускалися дорогою, "Гради" почали рватись нагорі – на старому кладовищі. Двоє людей в салоні отримали поранення, ще один осколок буквально зніс нижню частину обличчя 51-річного Валерія. Староста викликав швидку й помчав з пораненим назустріч лікарям. Зустрілись на пів дороги, але Валерій вже не дихав.

Ще одна ракета розірвалась просто на вулиці перед цим будинком. Вибухом вибило шибки, побило дах та буквально зім'яло паркан. Перехожа, яка йшла в магазин за хлібом – загинула.

Від позицій окупантів до Приморського – майже 20 кілометрів. Військових об'єктів тут немає, та й вранішня атака була настільки неприцільною, що ракети рвалися у різних частинах села. Місцеві кажуть – Приморське обстрілюють постійно.

Із загиблими під час цієї атаки прощатимуться завтра, на Різдво. Обох поховають на тому ж цвинтарі, куди вгатили росіяни під час сьогодняшнього обстрілу.

Нагадаємо, 5 січня російські військові з артилерії обстріляли село Приморське у Запорізькій області. Внаслідок атаки є жертви та потерпілі. Серед постраждалих - двоє працівників сільради, які їхали видавати дрова місцевим жителям.

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