"Основне питання – гарантії безпеки": в ОП розповіли про перемовини щодо вивезення зерна

На сьогодні тривають перемовини щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Питання складне з безпекового та економічного поглядів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Перемовини тривають. Питання складне з безпекової та економічної точок зору. Всі свої пропозиції Україна поклала на стіл для наших партнерів. І генсек ООН, який особисто координує міжнародну позицію з цього питання, знає про всі наші пропозиції. Діалог із ним регулярно триває, в тому числі на рівні президента та керівника ОПУ", – сказав заступник голови ОП.

Він також поінформував – щодо тих держав, які б могли долучатися до розв’язання проблеми вивезення українського зерна, то серед них є Туреччина.

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"Вона говорила про свою готовність залучатися власне до гарантій (безпеки вивезення зерна – ред.). Адже основне питання, яке стоїть на порядку денному, – це гарантії безпечності проходу цих балкерів із зерном, коли вони вийдуть з українських портів", – зауважив Жовква.

"Ми зі свого боку готові надати все. По-перше, і найголовніше, Україна готова надати своє зерно обсягом 22 млн т. По-друге, ми готові надати будь-який зі своїх глибоководних портів, які здатні швидко це вивезти", – повідомив заступник голови ОП.

Він також зауважив, що Україна не зможе сама гарантувати безпеку проходу балкерів тих країн, які їх нададуть. Тому процес складний.

"І краще зараз менше говорити. Робота триває. Час, звичайно, також спливає. Україні дуже важливо це зробити надзвичайно швидко, адже на підході вже наступний врожай", – відзначив Жовква.

"Але що не менш важливо – ми дійсно дбаємо про продовольчу безпеку світу. Бо без українського зерна світу буде дуже важко, як би не спекулювала Росія, що це не вагома частка, що воно якесь неякісне. Це ж Росія робить спроби поцупити це зерно, в тому числі з українських окупованих портів. Ми бачили нещодавно історію з затриманням судна з окупованого порту, яке йшло саме з українським зерном (судно під російським прапором, затримане у Туреччині – ред.). Тому світове співтовариство реагує на це питання. Ми готові нести свою частку відповідальності за уникнення голоду та продовольчої кризи в світі. Україна була, є і точно залишатиметься однією з житниць світу. І навіть під час війни ми готові вживати всіх відповідних дій, щоб уникнути світової продовольчої кризи", – наголосив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Україна наразі експортує близько 30% від довоєнного обсягу сільськогосподарської продукції.

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