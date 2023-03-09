Основні сили окупанти кинули на штурм північної ділянки Бахмута: бійців на передовій рятують пильність і лопати

Окупанти посилили тиск на Бахмут, підвезли підкріплення та атакують північні околиці міста. Обстрілюють артилерією сам Бахмут, на підступах прориваються диверсійними групами, йдеться в ТСН.

Окупанти кинули на штурм північної ділянки Бахмута: ворог там обстрілює з артилерії.

В інших напрямках намагаються намацати лінію лиш дрібні групи диверсантів. “Вони затихли повністю. Стараються себе проявляти, але останніми днями сидять. Маленькими групками проскакують, але їх там знищують”, - розповідають бійці.

Над позиціями бійців часто прилітають ворожі дрони, які змушують ховатись в укриття. Якщо ворог зафіксує, що схований міномет і є рух солдатів - відкриє вогонь. “Прилітало вже поряд, метрів 15, дерево завалило. З чогось важкого. Ми тоді не визначили, саме в роботі були”, - пригадують військові.

Майже два метри заввишки і ще три шари перекриття над головою - такий окоп викопували бійці, вирубували в морози самостійно. Тепер живуть у ньому не тижнями, а навіть місяцями. Тут почувають себе дуже безпечно, тут хлопці сплять, гріються після чергування.

Головне, кажуть бійці, вчасно підкидати дрова у буржуйку, бо земля ще мерзла і в бліндажі сиро. Та головне для підземного життя не лише вона: “Лопати, бо поглиблюватись треба. Ще горілка газова, балон, вода і вологі серветки”, - показують хлопці.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що актуальність утримання Бахмута постійно зростає.

Він останнім часом по кілька разів на тиждень особисто приїздить до незламної фортеці для планування спецоперацій. За словами генерал-полковника, якщо окупантам вдасться захопити місто, вони зможуть розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин.

Тому Бахмут нині відіграє важливу роль у загальній системі оборони. Тисячі загиблих окупантів під час штурмів міста, тому підтвердження. Для підтримки інтенсивності ворог кинув туди найпідготовленіші штурмові підрозділи Вагнера, котрі безперервно, малими групами, йдуть в атаки. Попри те, що наші бійці їх блискавично "перемелюють", на горизонті швидко з'являється нова штурмова група. Тому кожен день захисту міста дозволяє зменшити наступальні потужності ворога, виграти час для підготовки резервів та підготуватися до майбутніх наступальних дій, впевнений командувач Сухопутних військ.

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