Основний союзник США поза НАТО: чому "ні" та що насправді ховається за цим статусом

Основний союзник США поза НАТО: чому "ні" та що насправді ховається за цим статусом

Для танго потрібні двоє: Вашингтон не має політичної волі надати Україні безпекові гарантії або переконати союзників відкрити двері НАТО.

Верховна Рада провалила звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (скорочено з англ. MNNA). Зелену кнопку "за" натиснули лише 24 депутати. Для голосування цієї постанови народні обранці навіть зібралися на позачергове засідання. Проте, як виявилося, дарма, хоча під відповідним рішенням підписалося 153 нардепи.

Крім "Європейської солідарності", декого з "Батьківщини" та позафракційних, ніхто постанову не підтримав. І не тому, що ініціатором є Олексій Гончаренко від "ЄС". Зареєстрована вона була ще в квітні на тлі безпрецедентного скупчення російських військ біля українських кордонів. Тоді й MNNA нам би не завадив. Не можна сказати, що й зараз Україна в ньому не зацікавлена. Інша справа, що адміністрація Байдена не хоче надавати нам цей статус.

ТСН.ua розбирався, чому влада розповідає українцям, що статус основного союзника США поза НАТО нашій державі невигідний, та чи насправді ми маємо шанс його отримати.

Що таке MNNA?

Законодавчо США визначили статус основного союзника США поза НАТО 1989 року. На сайті Держдепу зазначено, що MNNA надає іноземній країні "переваги в оборонній торгівлі та безпековому співробітництві".

Наразі статус основного союзника США поза НАТО мають 17 країн: Австралія, Єгипет, Ізраїль, Корея, Японія, Йорданія, Нова Зеландія, Аргентина, Бахрейн, Таїланд, Філіппіни, Кувейт, Марокко, Пакистан, Туніс, Бразилія, Афганістан.

Серед переваг MNNA, які найбільше цікавлять Україну:

розміщення військових резервних запасів США на території країни-союзника;

отримання надлишкових оборонних матеріалів та закупівля боєприпасів зі збідненим ураном (наприклад, танкових снарядів);

можливість позичати матеріали та устаткування для спільних досліджень і розвитку;

змагатися за контракти на ремонт і підтримку обладнання Міноборони США за кордоном.

Що ще дає цей статус? Наприклад, можливість укладати меморандуми про взаєморозуміння чи інші угоди з Міноборони США про спільні оборонні дослідження. Проте, під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, Україна вже уклала з Америкою рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства та низку додаткових. ТСН.ua писав, що лише назви американських компаній, зазначених в цих угодах, які працюватимуть з українськими, свідчать, що ми виходимо на рівень Ізраїлю.

Чого не дає цей статус? Безпекових гарантій. І приклад Афганістану це наочно засвідчив. Тобто, якщо Україна отримає статус основного союзника США поза НАТО, американці не будуть воювати на Донбасі пліч-о-пліч з українцями. Навіть не факт, що Америка нам дасть зброю. Все це виключно політична воля Вашингтона.

Чому провалили?

Чому ж тоді Верховна Рада взагалі взялася за розгляд постанови Олексія Гончаренка, зареєстрованої ще в квітні? Так склалися політичні обставини – щоб підігріти увагу до цієї теми: опозиція вчергове пропіарилася, а владу змусили виправдовуватися.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав спробу ВР звернутися до Конгресу США "політичним хайпом". А спікер Дмитро Разумков, відкриваючи позачергове засідання, яке тривало лише 20 хвилин, взагалі сказав:

"Особливо дивно чути від народних депутатів, чому ми тут збираємося, коли вони самі підписувалися під цими підписними листами (за скликання позачергового засідання – авт.). Ви, якщо підписуєте, дивіться, що ви підписуєте, щоб потім не було непорозумінь".

"Слуги" ж, які не дали голосів за звернення до Конгресу США, всі як один переконували, що нам не потрібен MNNA, бо його дають країнам, які географічно ніколи не будуть членами НАТО. А Україна якраз прагне до членства в Альянсі, що і записано в нашій Конституції. До того ж він не дає безпекових гарантій країні-союзнику, на відміну від членства в Альянсі. Статут НАТО містить статтю 5 про колективну оборону. Щоправда, застосована вона була за більш ніж 70-річну історію існування Альянсу лише раз.

"Від 1989 року, статус основного союзника США поза НАТО отримали 17 держав світу, які не визначають ціллю або не можуть набути членства в Альянсі. Надання Сполученими Штатами статусу основного союзника поза НАТО не передбачає безпекових гарантій щодо захисту партнерів у випадку збройного нападу на них", - зазначив, виступаючи з трибуни ВР, голова профільного комітету Олександр Мережко.

Де правда?

Відповідну постанову Верховна Рада провалила. Проте питання з порядку денного не зняте: якщо не MNNA або членство в НАТО, тоді що?

Нагадаємо, що це не вперше ми звертаємося до США щодо MNNA. Після спроби Росії анексувати Крим та військової інтервенції на Донбасі, у грудні 2014 року Сенат підтримав надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Проте рішення заблокувала адміністрація Барака Обами.

За три роки, вже за президентства Дональда Трампа, український парламент ухвалює звернення до американського Конгресу щодо надання MNNA. Лише 2019 року в Палаті представників з’являється відповідна законодавча ініціатива. Проте, як бачимо, Україна так і не отримала цього статусу.

По-перше, рішення щодо надання MNNA ухвалює не Конгрес США.

По-друге, дійсно, якщо такий статус не надає безпекових гарантій країні-союзнику, треба говорити радше про договір про взаємну оборону, поки Україна не є членом НАТО.

Думки розділилися. Одні політики та дипломати вважають, що прагнення отримати MNNA може лише зашкодити Україні стати членом НАТО. Інші наводять приклад Австралії, яка має статус MNNA, угоду зі США про спільну оборону та статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Проте для танго потрібні двоє. На сьогодні правда в тому, що ні MNNA, ні членство в НАТО для України поки що недосяжні. Принаймні Вашингтон не має на це політичної волі. До того ж, як дуже правильно в інтерв’ю ТСН.ua зазначила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, наша країна ще зовсім не використала потенціал партнерства з розширеними можливостями Альянсу. Тобто, нам ще є над чим працювати.

НАТО складно прийняти країну, де є військовий конфлікт: посол Німеччини в Україні





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