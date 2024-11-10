“Основний стовп “русского міра”: деколонізатор розповів про найважче для декомунізації місто в Україні

Який пам'ятник, за словами Позднякова, треба прибрати в першу чергу.

Одеса — найважчий регіон для декомунізації в Україні. За імперські назви вулиць, імперські пам'ятники там чіпляються до останнього.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів Вадим Поздняков — голова ГО “Декомунізація України”, який понад 10 років займається питаннями декомунізації та деколонізації.

За його словами, декомунізація — це максимально на часі. Взагалі це бажано було б зробити ще на початку 90-х.

“Я порівнюю цей процес банально з прибиранням в своїй хаті. Ми нарешті викинули окупанта в 1991році зі своєї хати, наглого такого, але ми не прибрали те, що він там собі понаставив. Тобто ми вигнали окупанта з хати, але у нас висять його фотографії, бюсти, рельєфи. Оце і є оці пам'ятники Леніну, Пушкіну, всі ці серпи, молоти, які досі можна зустріти навіть в Києві”, — розповів Поздняков.

Він каже, що найперше прибрав би пам'ятник Пушкіну в Одесі на площі біля міської ради.

“Це один з таких головних маркерів. Я вважаю його ,напевно, найголовнішим пам'ятником, який треба зараз прибрати — це Пушкін в Одесі. Це як основний стовп “русского міра” в символіці міста. Я напевно порівняю його хіба з кейсом Булгакова в Києві”, — розповів деколонізатор.

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