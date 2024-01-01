"Особистий проєкт Путіна": як Україна повертатиме Крим і чому РФ більше не панує у Чорному морі

Росіяни уже не володарюють у Чорному морі і не можуть надійно прикривати свої бази у Криму. Українські політики та урядовці відкрито заявляють - почався етап звільнення півострова. Хоча й визнають, відвойовувати Крим таки доведеться.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загороднього.

Військові операції у Криму

Один з головних підсумків 2023 року - Росія більше не панує в Чорному морі. Їхня протиповітряна оборона не може стримати ракетні удари, які завдають наші війська по їхніх базах.

Також Сили оборони повернули під контроль України газовидобувні платформи у Чорному морі, так звані "вишки Бойка". Також там вдалось захопити секретне обладнання відео та радіоспостереження. Ця спецоперація частково засліпила російську систему протиповітряної оборони і вже 13 вересня нова атака - палав великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Удар по флоту РФ

Росіяни не встигають оговтатися, як повітряні сили України завдали ще одного потужного удару - по штабу Чорноморського флоту Росії.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" лише доповнив цю компанію знищених російських посудин і от навіть союзники визнають, у 2023 році Україна почала повертати собі і Чорне море і сам Крим.

РФ втратила 20% своїх кораблів

"Росіяни не помітили, що за останні 4 місяці втратили 20 відсотків своїх кораблів. Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", - каже міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Вишки Бойка"

Лондон заявив про передачу Києву двох протимінних кораблів класу "Сендаун" зі складу британських ВМС - ці судна мають посприяти відновленню морських експортних маршрутів України. А стратегічна мета союзників - підвищити безпеку у Чорному морі.

І ще один здобуток, у 2023 році Україна таки побудувала власний флот. Так він невеликий і навіть безпілотний, але надзвичайно ефективний та грізний.

У 2023 році Крим, попри вливання мільярдів рублів, перестав бути курортом та місцем відпочинку для росіян.

У 2023 році українським Збройним силам вдалося розвінчати 2 російських міфи - про те що Кримський міст найзахищеніший об'єкт у світі і що сам Крим - це неприступна фортеця.

Удар по "Новочеркаську"

Путін не поверне Крим, за нього доведеться воювати

Українські урядовці кажуть, наші союзники уже вірять, що Україна може звільнити Крим, і це хороша новина, але є й безpадісна - Путін триматиметься за Крим до останyього.

"Я не вірю в сценарій, що росіяни без нашої допомоги залишать Крим. Занадто багато вони інвестували, влили в Крим. Ви ж знаєте, що Крим раніше був особистим проектом Путіна, це вітрина його слави, вітрина його успіху, вітрина його військового, економічного успіху", - каже заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Легкого шляху не буде, переконаний і Михайло Подоляк. За Крим доведеться воювати.

"Путін точно не піде на ніякі переговори, Путін живе у війні, йому подобається війна і він хоче продовження війни незалежно від того, що відбувається на полі бою. Втратив Крим, не втратив, головне вбивати людей, - каже радник голови ОП Михайло Подоляк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Один із ГОЛОВНИХ успіхів року! Як росіяни втратили панування на Чорному морі?

Нагадаємо, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ у Криму через 3 місяці після атаки.

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