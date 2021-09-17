Особливості осіннього меню: як у цю пору року урізноманітнити раціон, щоб було смачно та корисно

Особливості осіннього меню: як у цю пору року урізноманітнити раціон, щоб було смачно та корисно

Експерти здорового харчування назвали буденну страву, яка особливо потрібна восени.

Восени, коли організму бракує вітамінів, у меню обов’язково повинні бути каші. Фахівці зі здорового харчування стверджують, що ця буденна страва принесе чимало користі організму в осінню пору року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Каші є джерелом складних вуглеводів, тому вони дуже потрібні в раціоні, хоча далеко не всі, особливо діти, полюбляють їх у своєму меню.

Експертка зі здорового харчування Лора Філіппова, яка також є мамою двох п'ятикласників, знає це з власного досвіду. “Насправді вони люблять каші, але перебирають, як і всі діти”, - каже вона.

Щоб задовольнити примхи "гурманів" жінка готує цю страву в мультиварці. “По-перше, це зручно і швидко. Ти не контролюєш процес, воно саме все робиться. По-друге, крупа нагрівається не лише знизу, а й з усіх боків, як у пічці, і це дуже смачно”, - зізнається вона.

Крім того, це ще й дуже корисно, зазначають медики.

Секретом приготування доброї каші є те, що її потрібно довго варити. Але навіть тут можна схитрувати. “Ми можемо варити протягом трьох годин, а можемо зерно залити окропом звечора. Воно буде набухати і таким чином час на варку значно зменшиться”, - пояснює лікарка-ендокринологиня Оксана Палладіна.

За словами дієтологині Каріни Дейнеко, серед каш, які є на прилавках наших магазинів, найбільш цінними є гречка, пшоняна каша або пшоно та вівсяна каша.

Їсти каші краще до обіду. Але людям, які мають проблеми із зайвою вагою чи рівнем цукру, краще обмежити їх у своєму раціоні. Натомість, їм не зайвим восени буде "підсісти" на сезонні овочі та фрукти, горіхи.

“Гарбуз, гарбузове насіння - це те, що треба включати в наш раціон. А також яблука різних сортів”, - зауважила лікарка Оксана Палладіна.

За її словами, треба включати в раціон також продукти, які містять певну кількість жирів - яєчний жовток, жирні сорти морської риби, наприклад оселедець.

Каріна Дейнеко радить для профілактики респіраторних захворювань вживати квашені овочі, які містять необхідний для цього вітамін С.

Корисним буде і традиційний національний продукт — сало. В холодну пору року в людей підвищується апетит, а шматочок сала дасть відчуття ситості.

Новини України: чому каші є важливим продуктом осіннього раціону

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