Осокорки йдуть під воду: як частина Києва "перетворюється" на Венецію і чого очікувати

Місцеві показали підтоплення на Осокорках / © ТСН

З початком весни жителі лівого берега Києва опинилися у заручниках стихії та хаотичної забудови. Величезні озера талого снігу заблокували цілі вулиці: люди не можуть дістатися магазинів, а діти змушені демонструвати навички альпінізму на парканах, аби потрапити до школи.

Чому столичні мікрорайони роками «пливуть», хто винен у відсутності каналізації та чи допоможуть тут надувні човни — з’ясовувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Життя на Осокорках: будні київської «Венеції»

Вулиця Алімпія Галика на Осокорках зараз нагадує канал. Місцеві жителі, озброєні високими гумовими чоботами, щодня долають дистанції, які раніше займали хвилини.

Валентина Трачук, місцева жителька: «Це тяжко назвати калюжею, я не знаю навіть. Я по-смішному називаю це "море". Я вже запрошую сюди на грязьові ванни безкоштовні. Але насправді не до жартів. Моя дитина повзла по паркану. У нас тут дуже багато живе стареньких людей, і елементарно по хліб дістатися — це неможливо взагалі».

У 68-річної Любові Семенівни ситуація ще складніша. Через «море» біля порогу вона опинилася у повній ізоляції.

«Через цю калюжу, через це болото ми нікуди не виходимо: ні в магазин, ні в аптеку — нікуди не йдемо», — скаржиться жінка.

Нема кому: як комунальники виправдовують потоп на Осокорках

Після втручання журналістів ТСН на вулицю нарешті приїхала техніка Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) Дарницького району. За годину чотири бочки по 5 тисяч літрів викачали воду, але мешканці не стримували емоцій, згадуючи останню нічну тривогу.

Валентина Трачук: «Вижити сьогодні вночі, бігти по цій калюжі з дитиною між балістикою дві хвилини — ото був... Ну, це був треш! Люди! Ми ледь встигли просто!»

У комунальників своя правда. Головний інженер ШЕУ Євген Катренко пояснює: працювати просто нема кому.

Євген Катренко, головний інженер ШЕУ Дарницького району: «На сьогодні, на жаль, у комунальному підприємстві в нас великий дефіцит працівників. Їх просто фізично немає! Середній вік — 55+. До того ж на увесь район — лише одна машина для відкачування води. Осокорки, Бортничі — тут дощова каналізація відсутня. І коли в тебе бракує людей і техніки — ну чим його качати? Відрами черпати? Ну вибачте, не начерпаємся!»

За словами інженера, раніше тут були сади, які вбирали воду. Тепер — залізобетонні паркани з фундаментами, які створили «корито», де вода стоїть місяцями.

Що каже експерт про підтоплення Києва

Експерт із містобудування Віктор Глеба впевнений: проблема не в погоді, а в тотальному порушенні законів тими, хто будував тут котеджі.

Віктор Глеба, експерт із містобудування: «Я, наприклад, бачив величезні порушення містобудівного законодавства, державних будівельних норм тими, хто збудував там котеджі. Збудував їх незаконно. І коли він будував будинки, він чомусь то й забув, що є каналізація. Її треба будувати, і не на місто перекладати. Далі є дороги, які не можна забудовувати. Там проїхати не можна, хто був на Осокорках — це ж просто Джакарта».

Експерт підкреслює, що самопливом вода до Дніпра не піде через особливості рельєфу. Потрібна складна гідрологічна споруда.

«Треба прокласти мінімум 5 кілометрів каналізації. Зробити один колектор і, можливо, поставити насоси. Ця історія буде коштувати 50–70 мільйонів гривень щонайменше. Тільки проєкт коштуватиме 5 мільйонів».

Поки голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов звітує у соцмережах, що тримає ситуацію на особистому контролі, фахівці радять мешканцям не розслаблятися.

«Коли Дніпро вийде на півтора метра висотою, то там надувні човни треба купувати уже, а не про благоустрій думати», — резюмує Віктор Глеба.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 11:00 11 березня. Провал податку на OLX. КИЇВ ПЛИВЕ: затоплені Осокорки.