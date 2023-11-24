Львів став епіцентром скандалів з ТЦК: що відбувається та як це заохочують військові та влада

Останнім часом працівники Львівського обласного ТЦК та СП доволі часто потрапляють у скандали із примусовою мобілізацією. Вони приходять на роботу або ловлять людей посеред вулиць та силоміць забирають до військкомату.

Хто зараз очолює військкомат на Львівщині, що відомо про останні гучні скандали із ТЦК та чи можна відмовитися від повістки - читайте на ТСН.ua.

Військкоми на очах у свідків "запакували" чоловіка до буса

Нагадаємо, 10 листопада в соцмережах з’явилося відео, на якому зафіксовано, як у Львові працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса на очах у свідків. Очевидці вигукували на адресу військкомів: "Що ви робите!", "Ви не маєте права!", однак ті не зважали. Водночас один із представників ТЦК підійшов до дівчини, яка знімала все на відео, і вирвав з її рук смартфон.

Згодом в обласному ТЦК відзвітували, що провели службову перевірку, та повідомили, що за фактом були визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності.

"Стосовно вчорашнього випадку, де мережею Інтернет поширювалась інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. По даному факту проведено службову перевірку, за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності", - йдеться у заяві.

У військкоматі наголосили, що до обов'язків залучаються військовослужбовці, які були переведені з бойових бригад за станом здоров’я як обмежено придатні.

Група працівників ТЦК силою "мобілізувала" паркувальника просто з робочого місця

Після цього, через декілька днів, у соцмережі знову з'явилося відео із примусовою мобілізацією співробітниками ТЦК. Видання "Чернівецький промінь" опублікувало відео, як у Львові семеро працівників ТЦК та СП силоміць "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця. Цей факт був зафіксований на відео з камер відеонагляду ЛКП "Львівавтодор", де згодом підтвердили інформацію. За їхніми даними, інцидент трапився 10 листопада.

На відео видно, як один із військових заходить до приміщення, де перебуває персонал, і під руку силоміць виводить на вулицю паркувальника. Під будівлею перебували ще шестеро працівників ТЦК.

У пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП заявили, що нібито нічого не знають про інцидент. Водночас там заявили, що чоловіки призовного віку самі повинні приходити до ТЦК для уточнення даних.

"Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах", – заявили в обласному військкоматі.

У Львові військкоми "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця

"Будь мужиком, с*ка!": військкоми посеред ночі "запакувала" чоловіка до ТЦК

Менше ніж через тиждень у Мережі опублікували ролик, як стверджує автор, зі Львова, на якому зафіксована сутичка між парою та людьми у військовій формі. На відео видно, як п'ятеро людей у військовій формі вночі "запакували" в бус чоловіка та вибили з рук телефон у жінки, яка намагалася їм завадити. Окрім того, як чути, військові ображали супутницю чоловіка.

За даними місцевих ЗМІ, конфлікт стався на вулиці Гавришкевича в ніч проти 22 листопада. Працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка до буса нібито через порушення комендантської години.

У Львівському ТЦК вже прокоментували ситуацію і заявили, що перевіряють інформацію щодо причетності їхніх працівників до інциденту.

"Перевіряємо факт щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку", – йдеться в повідомленні служби звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

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Працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка біля магазина

Наступного дня телеграм-канали поширили кадри знову із працівниками Львівського військкомату, які силоміць затримують чоловіка просто біля магазина. Автор відео стверджує, що інцидент трапився 22 листопада у Дрогобичі.

Як видно на кадрах, чоловік виходить із місцевого магазину, у той час до нього підходять троє людей у військовій формі. Один із військових перекидає чоловіка через плече та намагається заламати руки. Цивільний хоче вирватися, але тоді на допомогу приходять інші чоловіки у військовій формі.

У Львівському обласному ТЦК та СП станом на 15:00 23 листопада відео не прокоментували.

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У ЗСУ відреагували на скандальні відео із примусовою мобілізацією

Керівництво ЗСУ перевіряє усі випадки, які пов'язані із примусовою мобілізацією. Усі вони оперативно розглядаються. Водночас начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язані також порушують і свої обов'язки.

"А я хочу нагадати, що в семиденний термін після зміни місця проживання військовозобов'язаний громадянин має повідомити про це свій ТЦК та СП. І загалом, про будь-які зміни, які відбуваються в житті військовозобов'язаних, вони мають особисто повідомляти свій ТЦК. Це і отримання диплому, і одруження, і народження дітей. Ця норма діє наразі, допоки єдиний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» на даний момент ще не синхронізований з іншими державними реєстрами", - сказав він у коментарі New Voice.

Фітьо закликав громадян, якщо вони фіксують випадки порушення з боку працівників ТЦК та СП, повідомляти про це у правоохоронні органи, на гарячу лінію ТЦК або Міністерства оборони.

"Але коли ми починаємо розбиратися в причинах різних порушень, то найчастіше виявляється, що у громадянина не було з собою документів, або він ухиляється, не бере повістку, не оновив свої дані тощо", - зазначив він.

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Львівський ТЦК зобов’язали перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних

Керівник апарату Львівської ОВА та комендант області Тарас Грень видав наказ, яким працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти наявність документів в усіх військовозобов'язаних. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області 17 листопада.

Відповідно до документа, всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати з собою документи, що посвідчують особу, документи про реєстрацію, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Чи законний указ, відповідно до якого військкоми повинні перевіряти документи у всіх чоловіків

Нововведення Львівської ОВА прокоментувала для ТСН.ua Марина Бекало. Вона наголосила, що співробітники військкомату не мають законних підстрав перевіряти документи у всіх чоловіків на вулиці.

Вичерпними підставами для перевірки документів у осіб, згідно із зазначеною Постановою КМУ є:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

якщо особа порушує відповідні заборони, введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Тобто перевіряти документи у громадян, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення і не викликають обґрунтованих підозр лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі віком від 18-60 років, вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов’язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК та СП лише на вимогу представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ", – розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Що відомо про керівника військкомату на Львівщині

Після перезавантаження усієї системи ТЦК та СП новим керівником обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки став полковник Артур Ніязов. Відповідний наказ підписав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це стало відомо 16 жовтня.

За відкритою інформацією, полковник Ніязов проходив службу на посаді очільника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Додамо, що від 4 вересня 2023 року очільником Львівського обласного ТЦК та СП був Герой України Денис Чаюк. 10 жовтня стало відомо, що Чаюка призначили на іншу посаду. Однак скандали навколо Львівського ТЦК не вщухали і під час його керування. До прикладу, 19 вересня у Мережі з’явилося відео із Самбірського районного ТЦК. На ньому видно, як військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

Очільник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов / Фото: Максим Козицький / Facebook

Чи можна відмовитися від повістки

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян наголосила, що від повістки за поважних причин можна відмовитися.

Серед таких причин є:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому)

повістку вручає не уповноважена для цього особа

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП

Таким чином, якщо під час вручення повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

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"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", – додала вона.

Після фіксації відмови від отримання повістки та складання акта справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф. Як пояснила адвокатка, відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки.

Нагадаємо, у Раді готують великий законопроєкт про мобілізацію в Україні.

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