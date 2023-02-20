"Останні тижні існування": військовий розповів, чому зменшується роль ПВК "Вагнер" на війні проти України

Військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що "вагнерівці" давно припинили відігравати ключову силу.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Якщо від перших днів штурму Бахмута вони були ключовою силою, задіяною на цьому напрямку, то зараз це не так з часів взяття Соледара. Адже його брали спільно з десантно-штурмовими військами регулярної армії, а не лише "вагнерівці". Вся ця ситуація з боєприпасами і те, що вони починають робити такі публічні звернення означає, що конфлікт між Пригожиним і Міноборони набрав нових обертів і фактично Міноборони РФ прийняло рішення усунути "Вагнер" і Пригожина від бойових дій. Власне це ми зараз і спостерігаємо", - пояснив Андрусів.

Крім того експерт завив, що є проблема з боєприпасами у російської армії загалом.

"Очевидно, що Міноборони їх береже для себе, а не для "Вагнера". Також в самому "Вагнері" криза з набором людей, тому що їм це частково обмежили, а частково це вже фізично неможливо робити, адже десятки тисяч загиблих нікого не мотивують туди вступати. Ми бачимо зникнення "Вагнера". Я думаю, що це останні тижні його існування, після цього це буде просто допоміжний підрозділ, який кидатимуть як допомогу регулярній армії", - сказав Віктор Андрусів.

ПВК "Вагнер" Пригожина та війна проти України

Російська ПВК "Вагнер" бере активну участь у війні проти України. Проте через великі втрати приватна військова компанія перестала бути популярною серед росіян, через що "кухар" Путіна Пригожин почав вербувати "зеків" на війну проти України.

Згодом стало відомо, що російське Міноборони заборонило йому це робити, оскільки вирішило перехопити ініціативу в Пригожина. Зараз військовий злочинець бідкається на те, що окупаційне Міноборони перестало забезпечувати снарядами "вагнерівців", через що ПВК зазнає великих втрат на фронті.

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