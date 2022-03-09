Останні зітхання Путіна: як ембарго на нафту і газ поховає російську економіку

Йдучи широкомасштабною війною проти України, Путін покладався на чотири речі: свою армію, золотовалютні резерви, "слабкість" України та кволість Заходу. Проте нічого з цього не спрацювало.

Путін зараз злий і засмучений, і, як пацюк, загнаний у військовий, політичний і дипломатичний кут, може подвоїти військовий наступ на Україну. Про це сказали високопосадовці американської розвідки на слуханнях у Конгресі. Проте, за словами Джо Байдена, Путін може взяти місто, але ніколи не зможе контролювати країну. Йому не вдасться захопити Київ і повалити владу Зеленського.

Заяви пролунали на тлі запровадження Америкою ембарго на купівлю російської нафти і газу, а це 8% імпорту до США. Велика Британія теж відмовляється від путінських енергоносіїв, але робитиме це поступово до кінця 2022 року (там російський імпорт теж складає 8%). Євросоюз, який на 40% залежить від російської нафти і газу, як завжди зволікає. Не дивлячись на заяви віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса про те, що країни Балтії можуть стати наступними жертвами Путіна, його колега, перший віцепрезидент Франс Тіммерманс закликав європейців прикрутити опалення у своїх домівках.

Перша повномасштабна після Другої світової війна, яку Росія розв’язала проти України, триває саме на європейському континенті. І кому, як не Європі, дбати про те, щоб пошвидше задавити Путіна. Тим паче, що російський віцепрем’єр Олександр Новак вже почав погрожувати зупинити прокачку газу через "Північний потік-1", мовляв, до цього своїми заявами підштовхують європейські політики.

Бензин та інфляція

"Ми не будемо брати участь у фінансуванні війни Путіна", - заявив Джо Байден.

Про заборону купівлі російської нафти і газу він оголошував на тлі безпрецедентної підтримки цього рішення 80% американців і стрибка цін на бензин у США. У понеділок, 7 березня, там зафіксували рекордний максимум із часів світової фінансової кризи 2008 року – $4,1 за галон (це 3,7 літри).

Разом із цим треба чесно визнати, що ціни на паливо у США почали зростати задовго до оголошення Росією війни Україні. Перший відчутний стрибок був у грудні 2021 року на тлі постпандемічної кризи та трильйонних пакетів допомоги, які уряд виділяв для підтримання бізнесу та громадян.

Проте американське "ембарго" на російську нафту і газ спровокує ще більший стрибок цін. Та й вплив на Росію, на думку американського телеканалу ABC News буде мінімальним, адже США імпортують дуже мало російської нафти, а газ не купують взагалі. Тому Путін може перенаправити цей експорт на Китай та Індію. Однак і вони, якщо і купуватимуть російські енергоносії, то з великою знижкою.

Наприклад нідерландсько-британська Shell нещодавно купила російську нафту з майже $30 знижкою. А у вівторок, 8 березня, компанія взагалі вибачилася, заявивши, що припустилася помилки, повністю зупинивши купівлю російської нафти і газу. А прибутки від раніше придбаної у Кремля сировини направить на допомогу українцям. Аналогічний крок зробила і British Petroleum.

За словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, мова не про те, щоб звести постачання російських енергоносіїв до нуля, а про те, щоб їх максимально обмежити. Тобто, залишити Росії стільки експорту, скільки потрібно для утримання населення на рівні прожиткового мінімуму.

"Я тут приводжу аналог із відомою програмою "нафта в обмін на продовольство", що діяла щодо саддамівського режиму в Іраку, коли дозволялося експортувати рівно стільки нафти, скільки було потрібно для імпорту продовольства і підтримання населення. Тому США цілком логічно розпочали переговори з Венесуелою та Іраном. Глобальний нафтовий ринок – це передусім три гравці, які задають правила гри: Саудівська Аравія, США і Росія. Тому коли двоє об’єднаються проти Росії, то їй буде непереливки. Думаю США з саудитами буде легше досягти компромісу, ніж з Іраном чи Венесуелою", - пояснює ТСН.ua Михайло Гончар.

Якщо не ембарго, то що?

Росія – третій за величиною виробник нафти в світі після США та Саудівської Аравії. І будь-які обмеження на експорт неодмінно призведуть до зростання цін. Вартість нафти вже злетіла до максимуму за останніх 14 років. Тому турбулентності на ринку не уникнути.

Ключова проблема зараз – це Європа, яка є найбільшим покупцем російського газу і нафти. За словами Михайла Гончара, європейці будуть пасивними, а деякі з них, передусім Німеччина, достатньо активно підкилимно протидіятимуть. Вони хочуть зберегти існуючий статус-кво. Разом із тим Міжнародне енергетичне агентство вже видало свої рекомендації, де мовиться, що мінімізувати імпорт енергоресурсів з Росії цілком можливо.

"Тим же німцям не треба зараз будь-що виводити з експлуатації атомні енергоблоки. Приклад треба брати з сусідньої Польщі, яка цілком спокійно наступного року хоче обійтися без російського газу, вже мінімізувавши імпорт російської нафти, замістивши її саудівською. Так само можуть робити й інші країни. А Німеччина робила протилежне. У листопаді 2021 року німецький уряд дозволив російській держкомпанії "Роснафта" збільшити свою частку до 92% на НПЗ у місті Шведт. А можна все це анулювати, викинути звідти "Роснафту" і запросити саудитів", - вважає Михайло Гончар.

Натомість угорський прем’єр Віктор Орбан, який восени минулого року підклав свиню Україні, домовившись із Путіним про постачання російського газу в обхід української ГТС, не підтримує заборону імпорту путінської нафти і газу. Вочевидь, напередодні парламентських виборів у квітні, йому власні рейтинги важливіші за життя українців.

План зменшення залежності від російського викопного палива лідери ЄС обговорять на екстреному саміті вже у четвер, 10 березня. Єврокомісія пообіцяла зменшити попит ЄС на російський газ на дві третини вже до кінця 2022 року. Для цього вони планують зобов'язати всі країни ЄС заповнювати свої газові сховища щонайменше на 90% до 1 жовтня кожного року. Ну а відмова від викопного палива з Росії, як зауважують в Єврокомісії, може бути здійснена задовго до 2030 року. Проте коли саме не уточнюють.

На думку експертів Atlantic Council, інноваційним рішенням могло б стати не ембарго, а запровадження карального податку на експорт російських енергоносіїв. Росії б все одно довелося продавати газ і нафту з великою знижкою, а Європі б вдалося закумулювати до $50 млрд на рік. Ці гроші, за словами європейських експертів, можна було б пустити на фінансування диверсифікації поставок та зеленого переходу в ЄС.

А от у Михайла Гончара інша думка. Дійсно, за його словами купувати газ по $3 тис. чи нафту за $140 просто невигідно. А от платити по середньозваженій ціні за минулий рік, а решту від ринкової вартості направляти на спецрахунок скажімо європейського центробанку чи іншого уповноваженого банку, можна. Ці гроші будуть закумульовані, вони не приходитимуть в Росію, частину з них можна використовувати для надання прямої допомоги Україні, а іншу зарезервувати під фонд майбутніх репарацій Україні.

Чи є у Росії альтернатива?

"Я думаю, що це початок кінця Росії як енергетичної наддержави", – сказав енергетичний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Нікос Цафос.

Навіть якщо Росія піде на азійські ринки, як це пропонує робити російський мільярдер Олег Дерипаска, який майже кожного дня закликає до миру в Україні, це їй не допоможе. Росія не зможе компенсувати втрату європейського ринку за рахунок збільшення продажів своїх енергоресурсів до Китаю.

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Західносибірські родовища, з яких трубний газ надходить до Європи, не з’єднані такими ж трубами з Китаєм. Так, Росія хоче побудувати новий газопровід до Піднебесної до 2030 року. Але в умовах заборони на експорт високих технологій, зробити це Кремлю буде вкрай важко. Та й вже запроваджені санкції Заходу, зокрема заборона розрахунків у доларах та євро, та відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, вже спонукають банки та трейдерів обходити російську нафту десятою дорогою.

Йдучи широкомасштабною війною проти України, Путін покладався на чотири речі: свою армію, золотовалютні резерви, "слабкість" України та кволість Заходу. Армія, як бачимо, виявилася бутафорною. Велику частину золотовалютних резервів Захід заморозив. Ну а та частина, яка в золоті та юанях, нікому не потрібна. Путін навіть підписав закон про відміну ПДВ на купівлю золотих зливків для росіян. Але черг біля банків щось не видно.

Люди радше стоять в чергах до банкоматів на зняття готівки. Бо валюту купити вже нереально. І це не через курс долара, який перевищив 250 рублів. Кремль взагалі заборонив продаж валюти до 9 вересня. Ну а свої гроші росіянам пропонують зберігати на депозитах в китайських юанях.

Проте, напевно, найбільшим ударом для росіян стало прощання з McDonald's. У вівторок, 8 березня, компанія заявила, що йде з ринку, закриваючи всі 850 своїх ресторанів в Росії. До пізнього вечора біля всіх McDonald's були довжелезні черги охочих наостанок посмакувати американським гамбургером. А на ранок 9 березня на сайтах оголошень почали продавати їжу і посуд із McDonald's.

Тепер у росіян є два варіанти: або тікати з Росії туди, де McDonald's є, або залишатися з Путіним в бункері під залізною завісою. Власне, росіяни вже почали масово тікати з країни. За оцінками різних ЗМІ, виїхало близько 200 тис. людей. Найпопулярніші маршрути – через Таджикистан та Фінляндію потягом від Санкт-Петербурга. І роблять так не лише рядові росіяни. Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним, Земфіра та Рената Литвинова – всі вони також виїхали.