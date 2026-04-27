Остання дитина, яка народилась у Чорнобилі: шокувальна історія пологів під час трагедії на ЧАЕС

Євген Розенбліт / © ТСН

Реклама

Євген Розенбліт — військовослужбовець ЗСУ та остання дитина, яка народилась у Чорнобилі 26 квітня 1986 року.

Ведуча ТСН Марічка Падалко розповіла унікальну історію народження чоловіка та подробиці, що тоді відбувалось під час Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться у проєкті «Марічка».

Реклама

Останні пологи у Чорнобильській лікарні: медик шокував історією

Петро Чалий, лікар-акушер Чорнобильської районної лікарні пригадує, що 26 квітня 1986 року йому зателефонували з роботи про те, що у пологовий госпіталізували жінку і він повинен вийти на зміну.

«Весна. Все цвіте. Пташки співають. Приходжу, жінка народжує. Бачу може треба буде робити кесарів розтин. А у нас не було анестезіолога. Я телефоную до Прип’яті, бо звідти анестезіологи підробляли у нас, не можу додзвонитися. Я кажу добре, зв’яжіть мене з Іванковом, а це 60 км. Мені кажуть, зв’язку з Іванковом немає», — розповідає він.

Тоді Петро Чалий зазначив, що хотів викликати санавіацію з Києва. Проте і зі столицею не було зв’язку.

«Я так сиджу і думаю, якщо вона помре — я помру з нею. А на той час у мене вже дві акушерки прийшли на зміну», — каже він.

Реклама

Оскільки не було анестезіолога медик зазначив, що він разом з іншими акушерками були змушені застосувати «прийом Кристеллера» (так зване «витискання дитини» — ред.).

Петро Чалий згадує, коли народився здоровий хлопчик, медики були дуже раді. Проте після пологів вони дізнались про Чорнобильську катастрофу.

«Тут прийшов чоловік цієї Барник Галини (акушерки — ред.). Він працював на АЕС, не атомником, а робочим. Він і розповів, що щось горіти почало на 4 блоці. Він і каже, що блоку нема, страшний вогонь. Далі додає, що на АЕС підходить до них хтось з атомників і каже — хлопці тікайте звідси, тут така радіація», — згадує медик.

Петро Чалий / © ТСН

Акушер зазначив, що згодом він зрозумів, що це були останні пологи у Чорнобильській лікарні.

Реклама

«На другий день у лікарні вже нікого не було», — каже він.

Петро Чалий пояснює, що він особисто рекомендував жінкам тікати з міста та не народжувати тут. Хоча лікарня за наказом влади продовжувала працювати, оскільки Чорнобиль у перші дні вибуху на ЧАЕС не підлягав евакуації.

Він зазначає, що робота медиків тоді полягала у тому, щоб роздавати місцевим йодні препарати.

«Ми самі йод пили, шлунок вивертало. Поки не дали йодистий калій. Але нікого зі знайомих раку не було», — каже медик.

Реклама

Петро Чалий зазначає, що хлопчик, попри те, що народився у день вибуху на ЧАЕС, був здоровим. Згодом батьки забрали його та матір із Чорнобильської лікарні та повезли до Києва.

Медик додає, що оскільки породілля була єврейкою, то він вважав, що родина могла не мешкати в Україні, а емігрувати до Ізраїлю.

«Галочка, дай мені народити»: остання породілля про ніч катастрофи на ЧАЕС

Остання жінка, яка народила у Чорнобилі, Ірина Пермак каже, що пам’ятає ніч пологів. Вона зазначає, що Чорнобиль до трагедії було чудовим містечком. Вона хоч і жила у Києві уже, проте домовилась, що народжуватиме саме у Чорнобилі, де жили її батьки.

«Ми прийшли у пологовий і мені зробили укол, щоб притихло», — каже вона.

Реклама

Жінка пригадує, що акушерка, з якою вона домовлялась про пологи прийшла згодом та повідомила новину про трагедію.

«Вона каже — вибух на атомній. Я кажу — Галочка, дай мені народити, а потім що хочеш хай буде», — каже Ірина Пермак.

Ірина Пермак / © ТСН

Жінка зазначає, що після пологів почався жах: дівчат з Прип’яті привозили до Чорнобиля.

«Вони ридають, бо не знають, що з дітьми. А ми ридаємо, бо у нас тут батьки, рідні», — каже Ірина.

Реклама

Вона додає, що людей ніяк не захищали у Чорнобилі. Тільки роздавали пляшечки з йодом. Також дотелефонуватися до Києва уже було неможливо. Тоді вона з дитиною та батьками вирішили евакуюватися.

«Доїхали до Іванкова, а нас не пускають. Там була перевірка на радіацію. Добре, що ми та машина були чисті. Там одразу зробили чистку одягу та машин. Нам помили колеса. Тоді ми ледь додзвонилися. Чоловік на роботі був, він чув тільки чутки про вибух на АЕС», — каже Ірина Пермак.

Жінка розповідає, що згодом вона повернулась до Чорнобиля. Проте те, що там побачила її шокувало.

«Тато перед аварією побудував гараж — по цеглині розібрали. Мамині троянди викопали. А потім наш будинок знесли. Тільки буряни. Тепер приїжджаєш, як на кладовище. Нема дому», — каже Ірина.

Реклама

Остання дитина, яка народилась у Чорнобилі 26 квітня 1986 року: де він зараз

Останній дитині, яка народилась у Чорнобилі, зараз 40 років. І він захищає Україну на фронті. Євген Розенбліт — військовослужбовець 10-го армійського корпусу. Він на службі від кінця 2024.

«Мені пройшла повістка, я ніколи не планував тікати. Знайшов собі місце і пішов служити. У цивільному житті я був ювеліром», — каже Євген Розенбліт.

Євген Розенбліт / © ТСН

Євген Розенбліт зазначає, що він знав, що народився у Чорнобилі. Він додає, що раніше люди дивувались, що дата його народження — 26 квітня 1986, а місце — Чорнобиль. Проте з часом це викликає все менше емоцій.

Зараз Євген протидіє російським БПЛА на фронті та постійно ризикує своїм життям. Він зазначає, що коли приїжджає до Києва, то там інше життя.

Реклама

«Там інше життя. Люди забули, що таке війна. На жаль. Коли помер батько, мене висмикнули дуже швидко. Я не переодягнувся і поїхав у формі. Здав зброю у частині, відмітився. За мною заїхав товариш, ми поїхали пити каву. На мене так дивились люди, що неприємно стало. Погляди дуже злі були», — каже Євген.

Військовому ж поблизу лінії фронту вручили нагороду від Української Книги рекордів Гіннеса, як останній дитині, що народилась у Чорнобилі.

Новини партнерів