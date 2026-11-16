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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Остання мешканка Малої Токмачки переконала росіянина здатися у полон та місяць виходила пішки з бійцями ЗСУ

Неймовірна історія порятунку з Запорізького напрямку: піхотинці 118-ї ОМБр після 309 днів на «нулі» вивели з розбитої Малої Токмачки останню жительку, яка вмовила окупанта здатися в полон.

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Світлана Миколаївна

Світлана Миколаївна / © ТСН

Бійці 118-ї механізованої бригади, які просиділи на «нулі» 309 днів, під час виходу змогли евакуювати останню жительку села Мала Токмачка. Жінка пережила бомбардування, полювання дронами та вуличні бої, а якось навіть змусила окупанта здатися в полон Збройним силам.

Вирішила виїжджати вона лише тоді, коли росіяни КАБом розбили її будинок. Разом із бійцями 118-ї бригади пенсіонерка пішки виходила з Пологівського району — тривало це близько місяця. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова зустрілася з жінкою та її рятівниками.

На екрані к’юаркод — це збір на РЕБи, який оголосили бійці 118-ї.

Світлана Миколаївна та військові Віктор і Юрій / © ТСН

Світлана Миколаївна та військові Віктор і Юрій / © ТСН

Очеретами крізь річку і дроти: як тривала евакуація

Світлана Подольська, переселенка з Малої Токмачки: «Це Вітя, Віктор позивний — ми рідніші, як рідні люди. Це Юрко — позивний „Січень“».

Вони не бачилися близько місяця. Своїх рятівників Світлана Миколаївна частує фірмовими пиріжками. Згадує: коли евакуювалася з хлопцями наприкінці жовтня з Малої Токмачки, про них могла лише мріяти. Цілий місяць жінка разом із бійцями долала небезпечний шлях під російськими дронами.

Світлана Подольська, переселенка з Малої Токмачки: «І ми очеретами, через річку, плавала — хлопці от сміються, що я ото. Вітя не кидає, з торбочкою я тягну із собою все, щоб було перевдягтися. А я впаду — він мене підніме. Заплуталася в путанці — він же не кидає, з автоматом, нагнувся, повитягував мені ноги з тієї путанки».

За день тоді долали лише кілометр-півтора шляху і раділи, що не стали мішенями для дронів.

Віктор та Юрій, військовослужбовці 118-ї ОМБр: «Купа згорілих машин, НРК, джипи. Більше атака дронів була, арта, мінометка, „Гради“. Баночка паштету 300 грамів — ножиком поділив по шматочку: там нас 6 чоловік, 6 шматочків, 2 крайніх — собачкам».

Піхотинці провели на передовій 309 днів. І коли нарешті з’явилася можливість вийти, на шляху зустріли пані Світлану. Вона була останньою мешканкою Малої Токмачки і просилася разом із бійцями до Запоріжжя. Із нею були ще й двійко собак.

Вмовила росіянина здатися в полон і садила город під бомбами

«Миколаївна» — як лагідно її кличуть військові — пережила тисячі обстрілів, проникнення у Малу Токмачку російських диверсійних груп і вуличні бої. Ба більше — одного з росіян вона фактично вмовила здатися в полон.

Ахмед, полонений з РФ: «Бабуся до мене підійшла, попросила здатися в полон до військових. Поговорила з військовими, прийшла потім до мене і каже: „Вони згодні“. І я пішов до них».

За рідний дім Миколаївна трималася до останнього. Під обстрілами цьогоріч примудрилася посадити город — так намагалася втримати звичайне життя серед руїн.

Світлана Подольська, переселенка з Малої Токмачки: «Козам треба накосити, свині треба дати, качки, усе господарство. Пиріжки треба напекти, я город садила — оце встигла 6 рядочків цибулі. Хату поки не розбили, ще сиділа, сторожувала, я вам скажу: свиня, кози, кури. Свиня 400 кілограмів була — та то вона, напевно, здохла».

Останньою краплею став приліт у будинок авіабомби. Пані Світлана почала збиратися до Запоріжжя — там на неї давно чекала донька, яка виїхала ще три роки тому.

Ольга Цой, донька пані Світлани: «Як не вмовляли, як не просили, але нічого. Вона казала: якби раніше хату розбило, то вона виїхала б. А так — господарство, корови, свині: половину здали, половину залишили».

«Керувала нами скоріше, ми слухалися її»

Піхотинці, які місяць виводили пенсіонерку із сірої зони, кажуть: характер у неї залізний. Сміються, що командиром у їхній групі часто була саме вона.

І тепер, коли піхотинці на реабілітації, а жінка лишилася у Запоріжжі, вони досі телефонують одне одному.

Пані Світлана зізнається: думками щоночі повертається додому і мріє туди повернутися. Зараз у Малій Токмачці не залишилося жодної вцілілої будівлі. Та попри усі намагання ворога захопити населений пункт, він залишається під контролем наших захисників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 16 ЛИСТОПАДА! ТАКА на КРИМСЬКИЙ МІСТ! ЗУСТРІЧ СІ і ТРАМПА! КОЛАПС у США

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