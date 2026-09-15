Остання жителька села-привида: як дивом врятували жінку на Дніпропетровщині (відео)

Порятунок жінки на Дніпропетровщині

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Евакуація між ударами дронів. З Богодарівки, що на сході Дніпропетровщини, поліцейські підрозділу «Білий янгол» евакуювали останню мешканку. Жінка незряча і не може пересуватись самостійно — тож дістатись евакомобілю не могла. А через загрозу ударів дістатись її дому автівкою копи не могли — тож пішки долали кілька кілометрів відкритими ділянками, а жінку вивозили на садовому візочку.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розповіла, в яких умовах рятують людей від руйнівного руського миру.

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Автівка мчить розбитою дорогою вздовж розтрощених будинків. Це Покровська громада Синельниківського району- вона на самому сході області. Такі пейзажі тут тягнуться кілометрами. Вже понад рік ворог намагається стерти село за селом.

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Дані населені пункти обстрілюються ворожими РСЗВ, КАБами дронами різного типу.

Через заміновані дороги, всіяні дронами- ждунами та постійну загрозу з неба, до Богодарівки поліцейським доводиться без перебільшення- прориватись. Там на допомогу чекає остання мешканка — літня маломобільна пані з інвалідністю по зору. Скільки можуть — білі янголи їдуть автівкою. Далі відкриту ділянку у кілька кілометрів — долають пішки. Їхати надто небезпечно.

Пані, за якою приїхали поліцейські, самостійно майже не ходить, тож бійці беруть візок, аби доправити старреньку до машини. На шляху -постійна загроза наліту ФПВ-дронів.

Село на Дніпропетровщині

Врешті «Білі янголи» знаходять потрібну хату. Знесилена жінка ледь говорить.

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Вона майже нічого не бачить і ледь рухається. Як місяцями жила сама під щоденними вибухами — загадка. Остання, хто залишився в селі — вона без роздумів погоджується на евакуацію:

«Ви тут залишились сама в Богодарівці, ви остання мешканка, та що будь ласка, беріть ваші речі будемо йти».

Здолати зворотній шлях ще важче. Візок, на який вклали бабусю, поліцейські везуть по черзі. І постійно пильнують, що в небі.

На гору візочок тягнуть вже удвох. Бабуся міцно тримає сумку з речами, її збирала за лічені хвилини.

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Порятунок жінки на Дніпропетровщині

Кожен такий виїзд у сіру зону — украй ризикований для екіпажу. Цього разу минулось без поранень.

Наразі евакуація оголошена вже з 8-ми громад Синельниківського району області. Триває вона з весни минулого року. Відтоді свої домівки залишили понад 50 тисяч мешканців. У багатьох селах, як от в Богодарівці, жителів не залишилось взагалі.

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