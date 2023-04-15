Останній бій за церкву: чи залишаться попи Московського патріархату в Україні після Великодня

Цьогорічний Великдень відбувається на тлі переламних подій в Україні - облради готові на все, аби випхати колаборантів у рясах з громад. Представники УПЦ заявляють про “гонитву на віру” і закликають мирян стати на їхній захист. ТСН.Тиждень з’ясував, чи допоможе закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ, вигнати попів УПЦ з України?

У страсний тиждень перед Великоднем одразу кілька облрад прямо заборонили українську православну церкву у своїх громадах. Утім, попи Московського патріархату не здаються, бо закон поки на їхньому боці. “Місцеві органи влади перевищують свої повноваження. Вони не можуть самостійно забороняти будь-яку досі релігійну організацію” - стверджує Віктор Єленський, голова Державної служби етнополітики і свободи совісті.

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Втручатися у церковні справи держава не може. Утім, може довести, що віра стала інструментом ворожої пропаганди, а церква - прямо підпорядковується другу Путіна. Російські паспорти керівників єпархій, методички, як поводитися після повномасштабного вторгнення, кремлівські агітки в промислових масштабах і навіть посвідка «героя РФ за захоплення Криму» - це познаходила в храмах УПЦ МП Служба безпеки України. Здавалося, які ще докази зв’язку церкви із лютим ворогом ще потрібні, аби викорінити її з свідомості українців?

У Верховній раді от-от мають розглянути відповідний закон. “Держава не проти релігій, а проти структури, якою керує країна-агресорка. Закон забороняє діяльність в Україні будь-яких релігійних організацій, які мають зв'язок з країною-агресоркою. Утім, його прийняття явно хотілося б прискорити” - коментує секретар РНБО Олексій Данілов.

Додаткові докази причетності української православної церкви до своїх патронів у Москві може знайти ще й комісія Мінкульту. Цього тижня їм таки вдалося потрапити до головної святині православ’я - Києво-Печерської Лаври.

Як це відбувалося, що там вже вдалося знайти, ексклюзивні кадри - вже цієї неділі о 20.00 в марафоні “Єдині новини” в ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

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