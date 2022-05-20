Останній дзвоник-2022 в умовах війни: коли завершиться навчальний рік, як виставлятимуть оцінки та видаватимуть атестати

Останній дзвоник-2022 в умовах війни: коли завершиться навчальний рік, як виставлятимуть оцінки та видаватимуть атестати

Минулого року останній дзвоник був не таким, як завжди, через коронавірус, цьогоріч - через війну, розв'язану російським "фюрером" Володимиром Путіним.

Наразі відомо, що в 14 областях України школярі навчаються дистанційно, в 4 областях - частково дистанційно і очно, ще в 7 областях - частково дистанційно або навчання призупинено. На жаль, через бойові дії окупантів 102 освітніх заклади повністю знищені.

ТСН.ua зібрав інформацію, коли закінчиться навчальний рік і як цього року випускникам виставлятимуть оцінки.

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Чи отримають випускники з окупованих територій атестати

Зараз на тимчасово окупованих територіях України - приблизно 800 шкіл. У Міносвіти завпенили, кожен випускник отримає свій документ, який буде підтверджувати його освіту. Як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, із 800 шкіл, які поки на тимчасово окупованій території, у понад 280 закладах освіти уже завершили навчання. Це переважно школи, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Коли закінчиться навчальний рік

Як повідомили у Міносвіти, останній дзвоник має прозвучати 27 травня 2022 року. Однак через ситуаціїю в країні дату закінчення навчального року кожен навчальний заклад встановлює самостійно. Школам рекомендовано закінчити семестр до 1 червня, але через війну терміни можуть змінюватися. У деяких школах через велику перерву в заняттях навчання може тривати влітку, щоб покрити всю програму. У тих регіонах, де безпечно, адміністрація школи може провести заходи з нагоди останнього дзвоника.

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Як виставлятимуть оцінки та видаватимуть атестати

За інформацією zn.ua, оцінювання проходитиме за звичайною процедурою в тих навчальних закладах, де не було "руского міра", а тому вціліли документи. Якщо частина документів пропала, то оцінки будуть виставляти за результатами останнього семестру, про який є відомості. Якщо всі документи втрачені або знищена вся школа, учням виставлять оцінки за результатами письмової контрольної.

Якщо дитина деякий час навчалася за кордоном або в іншій школі, в атестаті будуть враховані всі оцінки, отримані нею в навчальному закладі. Якщо дитина не мала можливості вчитися або більше половини уроків проводилися в дистанційному форматі, то вчителі будуть оцінювати предмет не в балах, а словами "зараховано/не зараховано".

Видавати атестати плануєть приблизно в другій половині червня. Якщо документ про освіту втрачено, можна звернутися в школу з проханням видати дублікат. Діти з тимчасово окупованих територій можуть приєднатися до будь-якої онлайн-школи і отримати атестат там.

Відповідно до наказу МОН, органи управління у сфері освіти місцевих ОВВ, органи місцевого самоврядування та керівники закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) до 30 травня 2022 року мають надати інформацію про заклади освіти, в яких неможливо організувати видачу документів.

Нагадаємо, для українців у Польщі створили сайт для реєстрації на навчання чи пошуку роботи в університетах.

Раніше ми повідомляли, що учні на тимчасово окупованих територіях України можуть закінчити школу дистанційно. Як це зробити.

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