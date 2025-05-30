Останній дзвоник лунав на кладовищі: як в Україні закінчився навчальний рік

Останній дзвоник у Коростишеві / © ТСН

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Сьогодні в українських школах лунали останні дзвоники. Передовсім — це свято для випускників, яких, за даними Міносвіти, цьогоріч близько 360 тисяч.

Святкували у регіонах по-різному. Наприклад, у столиці — просто неба. У прифронтових регіонах — в укриттях або онлайн. Але в деяких містах та селах — не було ані музики, ані сміху дітей. Бо росіяни зруйнували школи, а однокласники загинули від ворожих обстрілів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

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Останній дзвоник у Києві

Схвильовані, але щасливі — столичні учні збираються на шкільних подвір’ях. Сьогодні для них лунає останній дзвоник. Молодші класи радіють: у них три місяці канікул. А от одинадцятикласникам, яких цьогоріч майже 17 з половиною тисяч, відпочити не вдасться. Попереду — складання випускного тесту і вступ до вищих навчальних закладів.

Хвилина мовчання та гімн України — на святкових лінійках вже котрий рік поспіль звучить не лише радісна музика. Діти вшановують тих, завдяки кому мають змогу вчитися і будувати плани на майбутнє. А в одному з ліцеїв — ще й розгортають 40-метровий стяг. Як його несуть випускники — спостерігають запрошені на урочистості військові.

Директорка ліцею каже: для учнів, їхніх батьків та педагогів національні символи — не просто атрибути. Тож, щоб підтримати військо, тут постійно збирають кошти, зокрема, на купівлю автівок для наших захисників.

Ліцеїсти іншого району Києва теж дякують захисникам. Не стримують сліз і батьки. Випускники вальсують, вбравшись у чорно-біле. І для дітей це по-справжньому символічно. Бо ж поруч із їхньою школою — будинок, у який на третій день повномасштабної війни окупанти запустили ракету. Вона влучила у верхні поверхи, зруйнувала квартири і покалічила людей.

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Останній дзвоник у Києві / © ТСН

Останній дзвоник у Харкові

Свято останнього дзвоника влаштували й у Харкові. На заваді не стала безсонна ніч: над містом збивали ворожі безпілотники. Щоб убезпечити дітей, урочистості відбувалися у підземних школах. Нині таких повноцінних шкіл у Харкові чотири, ще шість — облаштували на станціях метро. Тут навчається 10 тисяч дітей.

Останній дзвоник у Запоріжжі та на Сумщині

Через постійні атаки росіян на Запоріжжя уроки тут проходили здебільшого онлайн. Тож однокласники нарешті змогли побачитись не віртуально, а по-справжньому.

На Сумщині останні дзвоники цьогоріч пролунали для 84 тисяч школярів. Більшість дітей святкували в укритті. Натомість для батьків влаштували трансляцію. Але навіть про таке свято багато дітей можуть лише мріяти. Бо росіяни на Сумщині знищили або пошкодили вже понад півсотні шкіл.

У Коростишеві останній дзвоник лунав на кладовищі

А в Коростишеві, що на Житомирщині — не до святкувань. Останній дзвоник тут лунає на кладовищі.

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Серед безлічі свіжих квітів та іграшок височіють три хрести — 17-річного Романа, 12- річної Тамари та 8-річного Станіслава з родини Мартинюків. Обстрілюючи місто, росіяни вбили дітей вночі 25 травня. Однокласники, вчителі та друзі у жалобі. І залишають на могилі шматочок торта. Вчора у дівчинки мав бути день народження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 30 травня. Окупанти тиснуть на Сумщині! Останній дзвоник під звуки вибухів