Останній гороскоп Путіна: астролог назвав час капітуляції РФ та повернення Криму

Відомий укладач гороскопів прогнозує весною наступного року критичну для життя кремлівського фюрера ситуацію.

Астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що у російського диктатора Володимира Путіна увімкнувся “останній річний гороскоп”.

“Йому залишилося недовго і весна [наступного року] - це критична ситуація, пов’язана з його життям”, - прогнозує відомий укладач гороскопів.

За словами астролога, після виступу Зеленського в Конгресі США в України з’явиться вся необхідна зброя та техніка, щоб знищити Російську Федерацію весною цього року.

“А влітку буде підписано капітуляцію РФ. І звичайно вони залишать Крим”, - пообіцяв Влад Росс.

Він також нагадав свій прогноз п’ятирічної давності, в якому передбачав, що до влади в Україні прийде Водолій (президент Володимир Зеленський — народився під цим знаком Зодіаку, - ТСН.ua) і все змінить.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, поразка російської армії на полі бою проти України все більше змушує диктатора Володимира Путіна та його оточення вдаватися до допомоги шаманів та астрологів.

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