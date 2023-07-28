Останній візит Путіна до Києва в липні: помолився на Володимирській гірці та почав вбивати українців (фото)

Тепер за декілька метрів від того місця, де молився Путін, на Михайлівській площі, розміщена спалена російська техніка, на якій окупанти Путіна приїхали вбивати українців та красти пральні машинки.

10 років тому, наприкінці липня 2013 року, київськими вулицями ходив та їздив російський диктатор Володимир Путін - ТСН.ua відшукав фото з його останнього візиту.

Тоді, за півроку до початку війни, він приїхав разом з головою Російської православної церкви Кирилом (Гундяєвим) святкувати разом з тепер вже біглим президентом Віктором Януковичем 1025-річчя хрещення Русі на Володимирській гірці в Києві. Путін тоді багато хрестився, прикладався до святинь, але через півроку прийшов з війною у Крим та на Донбас, а ще через 9 років прислав свою армію масово вбивати українців, красти зерно та пральні машини.

27 липня 2013 р. Київ, Володимирська гірка. Підготовка до молебну. Фото: ТСН.ua

27 липня 2013 р. Втікач Віктор Пшонка щось обговорює перед молебнем в кущах.Фото^ ТСН.ua

27 липня 2013 р. Київ, Володимирська гірка. Підготовка до молебну. Фото ТСН.ua

27 липня 2013 року. Київ, Володимирська гірка. На заході, де чекають Путіна, був помічений і Петро Порошенко. Фото ТСН.ua

27 липня 2013 р. Київ, Володимирська гірка. Політики за декілька хвилин перед молебнем з Путіним. Фото: ТСН.ua

Мета-2013

Про те, яку мету міг переслідувати Путін в липні 2013 року, перебуваючи в Києві – це в коментарі для ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

27.07.13. Київ, Володимирська гірка. За словами експертів, у Путіна на той час вже був готовий план по захвату Крима. Фото ТСН.ua

"Путін хотів примусити Януковича, щоб Україна приєдналась до Євразійського союзу, стала частиною пострадянського простору, який контролює Росія", - пояснює наміри Путіна Володимир Фесенко.

27.07.13. Київ, Володимирська гірка. Фото ТСН.ua

До цього він додає, що уже на той час у Путіна міг бути так званий план Б щодо Криму.

"Якщо раптом щось виникне в Україні і буде треба захопити Крим. Якщо дивитись на те, як швидко розвивались події в лютому 2014 року, то можно сказати, що оперативний план, скоріш за все, у Росії був. Він міг бути як один з варіантів", - каже політолог.

Крім цього, Володимир Фесенко не виключає, що початок війни на Донбасі міг бути проєктом російського політика Владислава Суркова. Останнього, як відомо, називають, "чорним кардиналом" та близьким колегою Путіна.

"Сурков міг зіграти вирішальну роль. Цей проект став відповіддю на події в Києві. Росія різко змінила стратегію по відношенню до України. Вони вирішили зробити ставки на силові методи та на розкол України. Втративши контроль над Києвом, Путін вирішив розколоти Україну, а Сурков розробив план "Новоросія" або "Русская весна", - каже Володимир Фесенко.

Стояли на орлах

На самому ж молебні 27 липня 2013 року крім Путіна на Володимирській гірці був присутній голова РПЦ Кирило. Священики проводили службу на невеличких круглих килимках з зображенням орлів.

На молебен було запрошено багато українських політиків. Серед них були помічені Петро Порошенко, Ганна Герман. Деякі з представників уряду каденції Януковича зараз перебувають у розшуку. Серед гостей, які молились разом з Путіним, був помічений колишній генпрокурор Віктор Пшонка, ексочільник МВС Віталій Захарченко, колишній міністр освіти Дмитро Табачник та інші.

Після завершення молебну Віктор Янукович з Путіним прикладались до святинь.

Раніше повідомлялось, що Росія готує "операцію під чужим прапором" у Чорному морі.

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