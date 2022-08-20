Остання фаза: Блінкен передав НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу

Це найзначніше розширенням військового альянсу від 1990-х років у відповідь на агресію РФ в Україні.

Остання фаза. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен передав НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Про це 20 серпня йшлося у сюжеті ТСН.

Тепер їх мають ратифікувати всі члени НАТО. Американські протоколи зберігатимуться в депозитарії Північно-атлантичного альянсу, як і всі ратифікаційні документи, отримані від інших держав.

Вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу може стати найшвидшим за всю історію НАТО. Передумати і попроситися туди обидві раніше нейтральні країни змусила агресивна поведінка Росії.

Нагадаємо, 5 липня очільники міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто і Анн Лінде підписали протоколи про вступ їхніх країн до Альянсу.

Читайте також: