Його останнє повідомлення було ще з території "Азовсталі" - сестра командира морпіхів "Волини"

Його останнє повідомлення було ще з території "Азовсталі" - сестра командира морпіхів "Волини"

Останній зв’язок з командиром морпіхів, захисником "Азовсталі" Сергієм Волинським ("Волиною") був ще 20 травня, коли він перебував на заводі в Маріуполі.

Тоді він написав СМС-повідомлення, у якому повідомляв, що зв'язку далі з ним не буде. Після того жодної комунікації з військовим не було.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла Тетяна Харько, рідна сестра командира морпіхів.

Родина "Волини" спілкувалася з нацбюро і Червоним Хрестом, де повідомили, що він евакуйований з "Азовсталі". Втім, де він і в яких умовах перебуває зараз, який його стан, невідомо.

За словами Тетяни, між собою рідні захисників підтримують зв'язок, створили Асоціацію захисників "Азовсталі". "Ми намагаємося давати максимальний розголос цій проблемі. Ми розуміє, що війна триває, історія хлопців не закінчилася. Вони понад 80 днів стримували ворога. Тому не можна думати, що їхня історія закінчилася", - наглосила жінка.

Тетяна Харько каже: сподівалися, що обіцяний обмін відбудеться за кілька днів, але розуміємо, що зробити це швидко неможливо.

До слова, Сергій одружений і має маленького сина. Вони чекають на тата. "Тато у відрядженні. Він був у вдрядженнях все свідоме життя сина", - каже вона.

Слід зауважити, що "Волині" 30 років. Він половину свого життя він захищає країну. Сложив у Криму, а потім продовжив військову справу у команді морських піхотинців на Маріупольському напрямку. Де згодом бригада опинилася в оточенні, частині якої вдалося пробитися до "Азовсталі" та з'єдналася з силами полку "Азов". Командував цією частиною саме Волинський. Вже на заводі "Волина" залишався на зв'язку зі світом: звертався до громадськості через соцмережі, написав листа Папі Римському, звернувся до Байдена, Ердогана, Джонсона, Зеленського з проханням про допомогу та навіть до Ілона Маска.

Три місяці вони боронили "Азовсталь" і вийшли звідти лише за наказом вищого керівництва країни, аби зберегти власні життя.

Нагадаємо, на "Азовсталі" перебувало понад тисячу український військових, з яких сотні – поранені.

Зголом, 17 травня, в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" захисників Маріуполя.

Читайте також: