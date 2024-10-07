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Останнє смс командира 123 ТрО і чому солдати відмовились йти на штурм: військові відверто розповіли, що сталось

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Останнє смс командира 123 ТрО і чому солдати відмовились йти на штурм: військові відверто розповіли, що сталось

Військові розповіли, що сталось у 123 бригаді ТрО

Військові розповіли, що сталось у 123 бригаді ТрО.

За фактом смерті командира 186 батальйону 123 бригади тероборони Ігоря Гриба розпочате службове розслідування. З офіційних джерел відомо лиш те, що він загинув на Вугледарському напрямку. Але неофіційно шириться інформація про те, що комбат застрелився.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Що відомо про Ігоря Гриба, який загинув

У Кривому Озері попрощались із загиблим командиром. На прощання із ним зібралася чи не уся громада. Попереду несли велетенський прапор України, в руках побратимів були почесні нагороди Ігоря Гриба – орден Богдана Хмельницького та орден "За мужність". Уздовж дороги люди ставали на коліна – так шанують героя, що повернувся на щиті.

"Ігор жив у нас "через город", як кажуть. Я бачила, як плакали люди, як люди говорили про нього і що говорили. Таких людей, таких командирів в Україні дуже мало, якби їх було побільше напевно війна б вже давно закінчилася", - каже директорка районного історичного музею Руслана Паращенко. 

Прощання з Ігорем Грибом / ©
Прощання з Ігорем Грибом

Для нього війна почалась у 2014 року. Ігор Гриб брав участь у боях на Савур-Могилі, в Іловайську, в обороні Мар’їнки та Красногорівки. 186-й батальйон очолив у 2021. Два роки тому йому присвоїли звання підполковника. У свої 33 роки він мав серед підлеглих великий авторитет. Йому довіряли, з ним йшли у бій.

"От він був як батько для них, він був молодий він 1991 року, хлопці на нього молились. Порядний, чесний. Ми усі вчилися у нього любити Україну не зважаючи на його молодий вік. Ми вчилися бути порядними ми старалися його копіювати", - каже колишній підлеглий комбата В'ячеслав Сидоренко. 

В'ячеслав Сидоренко.  / ©
В'ячеслав Сидоренко. 

Обставин смерті комбата в командуванні поки не коментують. На сторінці 123-ї бригади терооборони, до складу якої входив батальйон Ігоря Гриба, повідомлення: "Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються".

Заява бригади / ©
Заява бригади

Військові не вірять, що Ігор Гриб міг вчинити самогубство

Але неофіційні джерела у ЗМІ повідомляють: комбат вчинив самогубство на командно-спостережному пункті. І зазначають: його підрозділ виконував завдання на Вугледарському напрямку. 

"Знаючи його характер знаючи його відношення до життя, знаючи його відношення до долгу і честі, я не вірю в цю ситуацію, що він сам це міг зробити", - каже В'ячеслав Сидоренко. 

Військовий анонімно розповів про стан справ у 123 бригаді ТРО

Інший військовий, який служив з Ігорем Грибом, погодився анонімно розповісти деталі подій, які передували загибелі комбата. Батальйон вивели з Херсонщини, бійці мали замінити на Вугледарському напрямку 72-гу механізовану бригаду. 

"У нас окрім автоматів немає нічого, крупнокаліберний кулемет в роті РВП два штуки. Кількість особового складу 20-30% максимум в в ротах. По уставу цю бригаду нашу треба було не міняти, а виводити та доукомплектовувати. А нас туди кинули, даже гранат не було, а з того боку крили танки, "Гради", КАБи, FPV, як комарі літали", - каже війський. 

Як каже наш співрозмовник, частина солдат відмовилася йти на штурм, і комбат також розумів величезні ризики. 

"Він усе прекрасно розумів і не даром написав командиру другої роти смс перед тим як це трапилось, що "саме головне, збережи людей". Він знав, що там усі ляжуть, там би не було ні трьохсотих, нікого. У нас ніякої техніки важкої нема, у нас тільки пікапи і то такі що там усі полопані рами. Тобто евакуація була б неможливою абсолютно", - зазначає співрозмовник ТСН. 

Військовий анонімно розповів про ситуацію у бригаді / ©
Військовий анонімно розповів про ситуацію у бригаді

"Хлопців з автоматами кидали проти танків"

За фактом смерті Ігоря Гриба розпочате службове розслідування. Але вже зараз, до його результатів, багато хто з військових каже: загибель комбата підняла проблему легкої піхоти ТРО, твердить колишній сержант 186 батальйону. 

"Вони рахують що раз ти тероборона - автомат дали, три рожка патронів і хлопці уперед. А куди вперед з чим уперед? Протів танків, протів броні? Треба міняти відношення до Тероборони. Це не тільки тут, і на Харківщині тероборонівців кинули змісили і тут змісили, кругом теробороною затикаються", - каже колишній боєць 186 батальйону Олександр Вишнівський. 

Олександр Вишнівський.  / ©
Олександр Вишнівський. 

Хто замінить загиблого на посту комбата 186 батальйону, в командуванні поки імен не називають. Вдома в Ігоря Гриба залишились дружина та дитина.

Хлопці на нього молились: таємниця загибелі комбата Гриба і розслідування в ТРО

Хлопці на нього молились: таємниця загибелі комбата Гриба і розслідування в ТРО

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 7 жовтня. Атака КИНДЖАЛАМИ. Загибель КОМБАТА Гриба. Судний день в Ізраїлі

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