Останнє смс командира 123 ТрО і чому солдати відмовились йти на штурм: військові відверто розповіли, що сталось

За фактом смерті командира 186 батальйону 123 бригади тероборони Ігоря Гриба розпочате службове розслідування. З офіційних джерел відомо лиш те, що він загинув на Вугледарському напрямку. Але неофіційно шириться інформація про те, що комбат застрелився.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Що відомо про Ігоря Гриба, який загинув

У Кривому Озері попрощались із загиблим командиром. На прощання із ним зібралася чи не уся громада. Попереду несли велетенський прапор України, в руках побратимів були почесні нагороди Ігоря Гриба – орден Богдана Хмельницького та орден "За мужність". Уздовж дороги люди ставали на коліна – так шанують героя, що повернувся на щиті.

"Ігор жив у нас "через город", як кажуть. Я бачила, як плакали люди, як люди говорили про нього і що говорили. Таких людей, таких командирів в Україні дуже мало, якби їх було побільше напевно війна б вже давно закінчилася", - каже директорка районного історичного музею Руслана Паращенко.

Прощання з Ігорем Грибом

Для нього війна почалась у 2014 року. Ігор Гриб брав участь у боях на Савур-Могилі, в Іловайську, в обороні Мар’їнки та Красногорівки. 186-й батальйон очолив у 2021. Два роки тому йому присвоїли звання підполковника. У свої 33 роки він мав серед підлеглих великий авторитет. Йому довіряли, з ним йшли у бій.

"От він був як батько для них, він був молодий він 1991 року, хлопці на нього молились. Порядний, чесний. Ми усі вчилися у нього любити Україну не зважаючи на його молодий вік. Ми вчилися бути порядними ми старалися його копіювати", - каже колишній підлеглий комбата В'ячеслав Сидоренко.

В'ячеслав Сидоренко.

Обставин смерті комбата в командуванні поки не коментують. На сторінці 123-ї бригади терооборони, до складу якої входив батальйон Ігоря Гриба, повідомлення: "Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються".

Заява бригади

Військові не вірять, що Ігор Гриб міг вчинити самогубство

Але неофіційні джерела у ЗМІ повідомляють: комбат вчинив самогубство на командно-спостережному пункті. І зазначають: його підрозділ виконував завдання на Вугледарському напрямку.

"Знаючи його характер знаючи його відношення до життя, знаючи його відношення до долгу і честі, я не вірю в цю ситуацію, що він сам це міг зробити", - каже В'ячеслав Сидоренко.

Військовий анонімно розповів про стан справ у 123 бригаді ТРО

Інший військовий, який служив з Ігорем Грибом, погодився анонімно розповісти деталі подій, які передували загибелі комбата. Батальйон вивели з Херсонщини, бійці мали замінити на Вугледарському напрямку 72-гу механізовану бригаду.

"У нас окрім автоматів немає нічого, крупнокаліберний кулемет в роті РВП два штуки. Кількість особового складу 20-30% максимум в в ротах. По уставу цю бригаду нашу треба було не міняти, а виводити та доукомплектовувати. А нас туди кинули, даже гранат не було, а з того боку крили танки, "Гради", КАБи, FPV, як комарі літали", - каже війський.

Як каже наш співрозмовник, частина солдат відмовилася йти на штурм, і комбат також розумів величезні ризики.

"Він усе прекрасно розумів і не даром написав командиру другої роти смс перед тим як це трапилось, що "саме головне, збережи людей". Він знав, що там усі ляжуть, там би не було ні трьохсотих, нікого. У нас ніякої техніки важкої нема, у нас тільки пікапи і то такі що там усі полопані рами. Тобто евакуація була б неможливою абсолютно", - зазначає співрозмовник ТСН.

Військовий анонімно розповів про ситуацію у бригаді

"Хлопців з автоматами кидали проти танків"

За фактом смерті Ігоря Гриба розпочате службове розслідування. Але вже зараз, до його результатів, багато хто з військових каже: загибель комбата підняла проблему легкої піхоти ТРО, твердить колишній сержант 186 батальйону.

"Вони рахують що раз ти тероборона - автомат дали, три рожка патронів і хлопці уперед. А куди вперед з чим уперед? Протів танків, протів броні? Треба міняти відношення до Тероборони. Це не тільки тут, і на Харківщині тероборонівців кинули змісили і тут змісили, кругом теробороною затикаються", - каже колишній боєць 186 батальйону Олександр Вишнівський.

Олександр Вишнівський.

Хто замінить загиблого на посту комбата 186 батальйону, в командуванні поки імен не називають. Вдома в Ігоря Гриба залишились дружина та дитина.

Хлопці на нього молились: таємниця загибелі комбата Гриба і розслідування в ТРО

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 7 жовтня. Атака КИНДЖАЛАМИ. Загибель КОМБАТА Гриба. Судний день в Ізраїлі

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