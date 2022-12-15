Остаточний розгром Росії: чотири найбільші проблеми Путіна, які він не зможе вирішити

Ба більше, в інтерв'ю The Economist, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Залужний не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб", - сказав Залужний.

Наразі ставка робиться на "часткову" (а насправді повну) першу хвилю мобілізації, яку Росія здійснила у вересні-листопаді. За даними Кремля, вони набрали 300 тис. Хоча, за інформацією української розвідки, Росії вдалося зібрати десь 220-240 тис. Водночас Путін, натякаючи на довгу війну, заявив, що з цих 300 тис. мобілізованих, 150 тис. вже на фронті. До того ж, за численними даними, мобілізація в Росії триває, попри заяви Путіна та вищого військового керівництва про її завершення.

Головними напрямками для ворога протягом найближчих чотирьох місяців будуть донецький та білоруський. А от найскладнішим для Росії стане напрямок Мелітополь-Бердянськ із подальшим виходом Сил оборони України на Крим і зачисткою лівого берега Херсонщини.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Зараз на полі бою триває боротьба за ініціативу. На Донбасі ворог намагається переломити ситуацію, накопичує сили й намагається проводити наступальні дії, щоб не допустити наступу української армії на напрямку Сватове-Кремінна. Під Бахмутом, де від серпня тривають важкі бої, у ворога величезні втрати.

"Причина банальна – вони намагаються дати Путіну хоч щось сказати на Новий рік. Він же не просто так скасував свою пресконференцію й досі не оголосив, коли буде його звернення до Федеральних зборів, а це прописано в Конституції РФ. Але що говорити на цьому зверненні він не знає. Можна звісно сказати, що все йде по плану, але це звучатиме не дуже адекватно. Можна Пєскову щось бовкати язиком, чи (Путіну – ред.) стоячи з келихом шампанського… Але звернення до Федеральних зборів – це стратегічний документ, який підбиває підсумки й дає плани на майбутнє", - вважає Михайло Самусь.

За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), ворог може почати наступ на заході Донеччини, щоб захопити всю область в її адміністративних кордонах. Після втечі з правобережжя Херсонщини, російських військових перекинули на донецький напрямок, посиливши мобілізованими. Попри це, на думку аналітиків ISW, Росії не вдасться реалізувати цей задум.

За словами Михайла Самуся, очевидно, що Путін поставив завдання переломити ситуацію. У нього залишається останній шанс. Йому генерали можуть малювати таку картину: ми зараз зберемося з силами, мобілізуємо ще 300 тис., потім - ще 300 тис. Тобто, фактично за три хвилі цієї "часткової" мобілізації можна зібрати 1 млн.

"Але вони будуть "розмазувати" ці хвилі, і на фронті вони знову будуть битися головою об стіну української оборони. Все це не зможе призвести до якихось результатів. Власне, зараз не Перша світова, і не 19 ст. Кількість особового складу – це добре. Але підрозділи мають бути підготовлені. Це не може бути просто натовп народу", - зазначає експерт.

Наразі Кремль має дві основні мети: здійснити прорив на Донбасі та підготувати сили для другого наступу з території Білорусі.

Для цього Путіну треба підготувати ще 100-150 тис., щоб кинути їх на Донбас та Білорусь, а після Нового року - почати ще одну хвилю мобілізації, щоб десь у квітні-травні мати ще 300 тис., які мають зафіксувати "здобутки" попередньої хвилі.

Водночас, за оцінками британської розвідки, наразі "союзні" війська Росії та Білорусі, які наразі сконцентровані на території Білорусі, не становлять загрози для України з півночі. За словами Михайла Самуся, наступ з Білорусі, якщо Росія дійсно на це піде, можливий лише на початку лютого або в березні.

"Чому вони починали 24 лютого? Бо ґрунт замерз. Тому черговий наступ з Білорусі вони можуть планувати якраз у цей час, бо бронетехніка просто фізично там не пройде. Дороги заміновані, мости знищені. Тому їм треба, щоб ґрунт замерз, і вони якимось чином могли через болота рухатися, демонструючи мобільність", - пояснює експерт.

Проте навряд чи Путіну вдасться реалізувати всі ці плани, бо він ніяк не зможе вирішити чотири найбільші проблеми.

По-перше, 150 тис. угруповання недостатньо для здійснення наступальної операції. Результат буде набагато гірший, ніж 24 лютого.

"Українська армія вже абсолютно інша, ніж 23 лютого, не лише по технічному оснащенню, досвіду й по психологічному стану. Україна має суперову розвідку, бо ми маємо допомогу з радіоелектронною й супутниковою розвідкою від наших союзників, а це вирішує величезний комплекс питань; і є високоточні засоби ураження, які, я сподіваюся, у нас будуть з більшою дальністю. Також постійно нарощуються наші можливості в бронетехніці, артилерії. До того ж, ракетний потенціал і техніка у Росії зовсім інші. Це вже не сучасна техніка", - пояснює Михайло Самусь.

По-друге, Україна і країни НАТО почали випускати боєприпаси радянського зразка.

"Це новина, яка дуже негативно має сприйматися в Генштабі РФ. Це означає, що та просто гігантська перевага Росії в боєприпасах та артилерії, яка була на початку війни, вже нейтралізується. Вже у росіян є боєприпасний "голод". А у України абсолютно інша тенденція. Ми нарощуємо виробництво, якого не було. Ми витримали цей найскладніший етап", - підкреслює експерт.

По-третє, південний напрямок нависає над ворогом.

Якщо, за словами Михайла Самуся, ми говоримо про операцію українських військ на напрямку Мелітополь-Бердянськ із подальшим виходом на Крим і зачисткою лівого берега Херсонщини, тут проблема в тому, що з Криму та Маріуполя наростити наступ сухопутних військ Росії практично неможливо.

"Тобто, зараз українська армія нависає на південному напрямку. І тут для росіян величезна загроза. Якщо Україна успішно проведе операцію наприклад на напрямку Мелітополь-Бердянськ і далі з виходом на Крим, то це фактично крах. Бо можна й далі битися головою об Бахмут, але українські війська вже стоять під Кримом. Чого хочуть росіяни? Відтягнути українські сили від півдня. Якщо Україна закриє логістику Криму через сухопутний коридор, одним мостом росіяни точно не обійдуться, тим паче він може знову вибухнути. Тоді Крим перетвориться на острів, що для Путіна буде катастрофою", - зазначає експерт.

По-четверте, Україна очікує постачання більшої кількості сучасного озброєння:

Франція та Італія нададуть Україні системи ППО SAMP-T;

від США очікуємо системи ПРО Patriot, комплекти для "розумних бомб" та розширення програми підготовки українських військових у Німеччині вдвічі (проте, все це поки що за повідомленнями ЗМІ – ред.);

від Німеччини – це сучасні бойові танки Leopard-2 (Вашингтон у цьому питанні тисне на Берлін – ред.);

та поставку сучасних винищувачів та дальнобійних ракет для отримання Україною вирішальної переваги над Росією (інформація про це з’являється в західній пресі, проте жодної конкретики поки що немає – ред.).

Михайло Самусь нагадує, ще на початку широкомасштабного вторгнення, ракетними й авіаційними ударами Росія намагалася знищити українські системи управління, комунікації, розвідки тощо. Проте Росія втратила свій шанс. Українські ППО й авіація витримали. Росіяни не мають жодного панування в небі. Навіть над полем бою вони інколи намагаються зробити, але втрачають літаки й вертольоти.

"Якщо зараз вони намагатимуться діяти сухопутним компонентом - це Перша світова, навіть не Друга. Бо в часи Другої світової авіація вже відігравала величезну роль. Сухопутна операція буде просто м’ясорубкою, в яку путінський режим кидатиме росіян, щоб продовжити своє життя. Досягти успіху в такій операції без заволодіння пануванням у повітрі неможливо. Це просто базова річ, яку викладають на першому курсі будь-якого училища чи академії. Тому посилення нашого ППО й ПРО просто нівелюють ракетні удари Росії, яка вже грає з вогнем. Вони залізли в критичний запас ракет. За цим слідкують Китай і всі довкола", - пояснює експерт.

Вочевидь Путіну доповідають, що вони все ж таки можуть це зробити. План по знищенню української енергетичної інфраструктури, запропонований командувачем війною проти України Суровікіним, затверджував Путін. Мовляв, Росія зараз знищує всю українську критичну інфраструктуру, Україна замерзає, піднімаються бунти й Зеленського скидають.

Але й цей план провалився. І, якщо Україні все ж таки дадуть системи ПРО Patriot, у Путіна вибивають останній козир. Ракети повітряного базування, яких у Росії може бути ще досить багато, будуть ефективними. Як і іранські балістичні ракети, які Тегеран може таки передати Москві.

"Я думаю, що один із аргументів, чому нам дають Patriot, - це інформація, що Іран все ж таки поставить ці балістичні ракети Росії. Patriot збиває балістичні ракети. Бо останні модифікації цих систем заточені якраз на це. Всі ці протиракетні засоби й зусилля США й НАТО були спрямовані якраз проти Ірану. В чому й парадокс. Тому значна частина цих іранських ракет буде збиватися. Для Путіна це недобра новина. Путін не може визнати, що він програв, він йде на дно і всіх тягне за собою. Тому, кампанія зима-весна – це кульмінація, після якої буде вже остаточний розгром Росії", - підсумував Михайло Самусь.