Освідчення на “Мрії”: за рік після знищення велетня з’явилась можливість показати відео унікальних заручин на літаку

До них ніхто такого не робив, а після знищення росіянами літага-гіганта вже і не зможуть зробити.

Літак "Мрія" за час свого авіаційного життя була не просто літаком, а культовим місцем. На найбільшому в світі транспортному борті, виявляється, навіть освідчувалися закохані. Просто на спині величезної "Мрії", наприклад, заручились юні лікарі, але про це можна було сказати лише зараз, йдеться в ТСН.

Марк і Аня - молоді лікарі і не мають жодного стосунку до авіації, але саме вони мають сертифікат про національний рекорд - освідчення на найпотужнішому літаку світу. Вони разом уже 4 роки і Марк намагався вигадати як запропонувати Ані руку й серце. Аж раптом побачив відео, як "Мрія" готується до параду на 30-й день незалежності України. Граційний політ, від якого перехоплює подих - так у Марка з'являється своя, тоді здавалося, недосяжна мрія - освідчитися коханій на "Мрії".

“У переддень Дня незалежності побачив, що готується літати “Мрія”. І думаю, було б непогано злетіти і зробити. О, є пілот треба його шукати. Писав, намагався додзвонитися”, - пригадує Марк.

Потім почав їздити по всіх офісах підприємства "Антонова" і так доїхав аж до Гостомеля. “Добився телефону кабінету пілотів. Телефоную, кажу , що я хотів почути Дмитра Вікторовича Антонова. Він каже, це я”, - розповідає юнак.

Далі пілот "Мрії" вийшов до незнайомого юнака, вислухав і погодився допомогти, просто так. “Я кажу, як я можу віддячити, а він - якщо ми залишимося у гарних відносинах, то мені цього буде достатньо”, - переказує Марк розмову і не може повірити, що пілот так швидко погодився.

Хоча сам Дмитро Антонов нічого не звичайного у цьому не бачить. Каже, просто дозволив здійснити мрію на “Мрії”. Дмитро Вікторович допомогає Марку скласти план, як вразити Аню.

“Все було під грифом “секретно”. Планувалося все як екскурсія, як фотосесіяю. Ми там пробираємося через якісь технічні відсіки, вилазимо на дах. Стаю на коліна, кажу завітні слова”, - пригадує наречений.

Освідчення на борту "Мрії": найбільший літак не лише вражав світ, а й об'єднував серця

“Все у тумані, нічого не пам'ятаю. Руки трусяться. Марк каже, що я плакала, не пам’ятаю”, - каже наречена.

Щоби збереглася память, як здійснюються мрії, вони знімали все на відео. Але пообіцяли Антонову, що нікому його не показуватимуть, бо ж стратегічний об'єкт, а тут цивільні. Все змінила велика війна. Російські окупанти знищили “Мрію”, а закохані взяли дозвіл в Антонова оприлюднити відео, а ще подають заявку на фіксацію рекорду - адже до них цього ніхто не робив, і на жаль, поки що вже не зробить.

Вони вірять, що відбудують нову "Мрію" і вона зустріне нових закоханих українців. Дякують українським воїнам за те, що можуть мріяти. Наступна мета Марка - космос - там він хоче одружитися, а Аня, заради цієї мрії коханого готова чекати. “Він не просто мріє, а й досягає”, - каже наречена.

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