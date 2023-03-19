Освідчення в ефірі ТСН: боєць зробив пропозицію коханій, з якою пройшли бої в Маріуполі і полон

Старший матрос Артур освідчився своїй коханій - сержанту Юлії просто під час інтерв’ю. Двоє військовослужбовців змогли пронести своє кохання крізь війну, бої в Маріуполі та російський полон, в’язницю в Оленівці, йдеться в ТСН.

Юля та Артур познайомилися в армії. Юлія зізнається, що у них буквально з перших днів спалахнуло справжнє кохання, але є в їхніх стосунках один момент, який Юлю трохи бентежить. Вони вже живуть разом, а пропозиції вийти заміж Артур і досі не зробив. “Він відповідальний, ну, я не знаю, як пояснить, просто закохалася і все. Він пообіцяв, щойно ми вийдемо, все буде”, - сміється Юлія.

Артур пробув у російському полоні 10 місяців. Росіяни намагалися зламати його психологічно, наприклад його піднімали о 6 ранку і примушували нерухомо стояти цілими днями. Артур ще тоді, у Таганрозській колонії дещо пообіцяв собі.

“Ти стоїш на одному місці, не можна ні ходити, ні розмовляти, вам включають якесь радіо з радянськими піснями, 1900 якихось там років, і це все так давить на психіку, дуже важко. Думав, коли це все закінчиться, я зроблю пропозицію. Я не знаю чому, я тягнув час, і думаю прийшов час запропонувати тобі стати моєю дружиною”, - озвучує військовслужбовець ЗСУ Артур Чабанов коханій.

Свою відповідь Юля сказала тихо, вона була виключно для Артура. “Знаєте, скільки я чекала на цю обручку! Нарешті”, - каже щаслива Юлія.

Уже заручені Юля та Артур беруться за руки і йдуть далі по життю. Поки вони військовослужбовці, тому битимуть ворога на своїй землі, поки його не виженуть. А далі ще самі не знають навіть в якому місті житимуть, головне, кажуть, що відтепер тільки разом. З весіллям уже не тягнутимуть, вирішили, що відгуляють за місяць.

Війна коханню не завадить: ТСН допомогла освідчитись військовому своїй обранеці

Читайте також:

За міжнародної підтримки на Київщині почали відбудовувати висотки: кому підуть перші виділені мільйони євро

Агент з ідеальним алібі: спецпризначень та герой АТО став агентом Кремля

Надання F16 вже зараз і пік російського наступу в Бахмуті: огляд тижня від Андрія Цаплієнка