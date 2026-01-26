Освіта під землею: як у Харкові працюють школи

Підземна школа у Харкові / © ТСН

Реклама

Харків продовжує розбудовувати унікальну систему освіти під землею. Після успішного досвіду створення підземних шкіл та укриттів, місто розширює мережу навчальних класів безпосередньо у метрополітені. Нова локація запрацювала на станції «23 Серпня», ставши вже 21-м безпечним освітнім простором у місті.

Про те, як діти повертаються до нормального життя під гуркіт поїздів, розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Перші обійми за чотири роки

Для більшості маленьких харків'ян цей навчальний рік став першим за довгий час, коли замість екрана телефона вони побачили очі вчителя та однокласників. Чотири роки дистанційки через пандемію та повномасштабну війну позбавили дітей елементарного — живого спілкування.

Реклама

Кіра Кочура, школярка: «Мені дуже подобається, бо я тут з моїми друзями і я не на онлайні. І все це дуже класно!»

Мама Кіри, Ірина, не стримує радості, адже для розвитку дитини школа — це не лише уроки, а й соціалізація.

«У дітей повинно бути дитинство, у дітей повинна бути школа. Вона повинна спілкуватися з іншими, вони мають дружити, мати якісь секрети — це частина життя», — каже пані Ірина.

Метро як постійна школа: сьома локація у підземці

Освітній простір на станції «23 Серпня» став уже сьомим об'єктом у харківській підземці. Тут облаштували чотири кабінети для учнів ліцеїв Шевченківського району. У дві зміни тут навчаються 330 дітей із 16 класів.

Реклама

Вчителі зізнаються: бачити емоції дітей після тривалої розлуки — це неймовірно.

Ірина Черек, вчителька англійської мови: «Вони сьогодні обіймалися, вони сміялися. Відчуття, ніби і не було цих чотирьох років. А з іншого боку — видно, що діти дуже сумували».

Особливий фокус уваги — на початковій школі. Саме малюкам найважче дається навчання через гаджети.

Ольга Деменко, директорка Департаменту освіти Харкова: «Саме в молодшій школі формуються основні навчальні навички. Крім того, у віці 6–8 років тривале перебування перед моніторами шкодить зору і загальному розвитку дитини».

Реклама

План на 2026 рік: перший підземний дитсадок

На досягнутому місто не зупиняється. Наразі триває будівництво ще двох підземних шкіл. Проте найамбітніший проєкт — зведення першого в Україні підземного дитячого садка. Його запуск запланований на 2026 рік.

Ігор Терехов, міський голова Харкова: «Ми вже розробили документацію на підземний дитячий садок. Це дорожчий проєкт через особливі вимоги до ігрових та спальних зон. Є домовленість із міністром освіти щодо фінансування: 50% — кошти міського бюджету, ще 50% — державного».

Сьогодні у Харкові майже 20 тисяч дітей мають можливість навчатися офлайн у безпечних умовах. Це майже половина від загальної кількості школярів, які залишаються в місті. Попри постійні загрози обстрілів, Харків доводить: освіта майбутнього може бути безпечною навіть під землею.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 26 січня. СУД у СПРАВІ ТИМОШЕНКО! КОЛАПС з опаленням у КИЄВІ! ДТП з МАРШРУТКОЮ