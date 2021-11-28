Освітня анархія: на Рівненщині попри понад 70 невакцинованих вчителів сільська школа працює очно

Із зарплатою вчителям можуть виникнути проблеми.

Без директора та заступників, без щеплень, але на уроках - понад 70 невакцинованих працівників школи самі зорганізували навчальний процес у сільській школі на Рівненщині. З усіх щепилося лише п’ятеро. Та відсторонити їх од уроків, як це вирішив Кабмін, просто не можуть, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 листопада.

Школярі чемно вітаються. А вчителі намагаються обходити журналістів десятою дорогою і щоб ні пари з уст.

Це Степангородська школа. Село віддалене. Та тепер - на устах усіх обласних чиновників. Хоч майже всі вчителі нещеплені - заклад працює очно, попри рекомендації МОЗу та постанову уряду.

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Працівників у школі 79, а щепилося - лише 5. Поки педагоги роздумують, їх мали б відсторони від роботи, як це робили по всій Україні. Але робити цього - в Степангородській школі нікому, бо хто у відпустку пішов, а хто на лікарняний. Директорка восени повернулася доглядати за дитиною, а охочих виконувати її обов'язки - нема. Тож школа працює, як хочуть самі вчителі. А батьки й не проти, бо погляди вчителів поділяють

Тим часом в департаменті освіти кажуть, в школі, яка працює самовільно, оцінки учням зарахують, а от із зарплатою вчителям можуть виникнути проблеми, бо немає кому підписувати документи, які б засвідчили факт виконаної роботи.

Щоб припинити анархію в школі місцева влада шукає директора закладу та просить щепитися вчителів. Але погоджуються одиниці.

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів

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