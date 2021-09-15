Освітяни та церковники домовилися спільно охороняти традиційні сімейні цінності: про які сім’ї розповідатимуть школярам

Священники запевняють, що не ходитимуть до шкіл і не контролюватимуть освітній процес.

Всеукраїнська рада церков та Міністерство освіти і науки домовилися спільно дбати про мораль українських школярів і студентів. Вони уклали угоду, за якою, окрім духовного та інтелектуального виховання, повинні стати спільною охороною для "традиційних сімейних цінностей українського народу".

Про те, чи з'являться тепер священики в школах і про що розповідають на уроках християнської етики, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Про подробиці суперечливої угоди між Радою церков та Міносвіти розповів протієрей Олекса Петрів. Він запевняє, що священники не ходитимуть до шкіл і не контролюватимуть освітній процес.

“Йдеться про те, щоб, не дай боже, не викидали з підручників малюнки, де є мама, тато і дитина, бо це, нібито, дискримінує тих, у кого немає когось із батьків. Хіба це справедливо?” - пояснює священник.

Натомість народна депутатка, колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун застерігає: якщо на уроках повноцінними називатимуть лише класичні родини, то дискомфортно почуватимуться діти, у яких, до прикладу, є лише мама або тато.

“Крім того, всім відомо, що в деяких підручниках закладаються, я би сказала, середньовічні погляди. Наприклад, про те що роль чоловіка - це забезпечувати родину, а роль жінки - дбати про родину і молитися за чоловіка”, - зауважила народна депутатка.

У столичному ліцеї, який відвідала знімальна група ТСН, запевняють, що куховарок із дівчат не виховують. Сьогодні, скажімо, на уроці християнської етики у шостому класі розповідали про хрещення Русі. Такі уроки - факультативні, діти відвідують їх лише за письмової згоди батьків. “Це більше історія і культура, я б так сказала. І тут ніхто нікого не примушує”, - говорить учителька Олена Лопушняк.

Найбільше суперечок викликав пункт угоди між Міносвіти та ВРЦ, в якому йдеться про захист традиційних сімейних цінностей українського народу. “Традиції - це добре, але вони також змінюються. Сто років тому жінки не мали права голосування - і це було традиційно, усталено. Ми ж не хочемо повернутися до цієї традиції”, - вважає народна депутатка Інна Совсун.

Учитель християнської етики столичного ліцею Василь Ковальов обома руками підтримує різностатеві родини, хоча старшокласникам розповідає, що можуть бути варіанти.

“У мене тільки на минулому уроці була ця тема. Там я і про лесбіянок, і про геїв говорив, і навіть про те, що наш президент пообіцяв 19-го вересня гейпарад у Києві”, - каже учитель.

Думки батьків школярів з приводу того, які сім’ї вважати “традиційними”, розійшлися. Хтось говорить, що неважливо, в якій родині дитина буде щасливою, дехто категорично проти “пропаганди” одностатевих шлюбів.

Про різні можливі подружні пари розповідають також в ліцеї міста Кути на Прикарпатті. Щоправда, тільки під час одного уроку на рік. Пріоритетом тут однозначно називають гетеросексуальну родину.

Людям, які мають потяг до осіб своєї статі, вчителька християнської етики Любов Йосипівна радить відкрити Святе Письмо. “Від чоловіка з чоловіком розмноження не можу бути. Від жінки з жінкою - не може бути. Тому - розкриваємо Біблію”, - говорить вона.

Тим часом експерти із питань освіти прогнозують, що зміст освіти в Україні після підписання угоди з церквами не зміниться. Мовляв, цей документ покликаний просто показати, що міністерство хоче дружити з церквами.

Міністерство освіти угоду прокоментувало лише письмово. У коментарі пояснюють, що акцент угоди - мораль, культура та патріотизм молоді. Це підтверджують і вчителі.

Новини України: через викладання християнської етики в школах розгорівся церковно-освітній скандал

Автори: Дмитро Фурдак та Алла Пасс

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