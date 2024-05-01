Освоюють нові культури: як біля лінії фронту відбувається посівна та що кажуть аграрії

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині у розпалі посівна кампанія. Працювати доводиться з обережністю. Хоч десять тисяч гектарів ДСНС уже розмінували, небезпека зберігається. Цього місяця на ворожому снаряді підірвався трактор, що працював у полі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

За 10 кілометрів від ворога посівна проходить між обстрілами та мінами. Працівник аграрного підприємства Йосип каже, що після Бахмута тут ще відносний спокій. Чоловікові – 70 років, 40 з них він працював механізатором. Як переїхав родичів у Криворізький район одразу почав шукати роботу.

Йосип

У фермерському господарстві, де двох трактористів вже мобілізували, радіють новому працівнику.

Через теплу погоду, кажуть аграрії, графік посівної навіть випереджають. Хвилюються лише за одне - чи вдасться вберегти врожай від ворожих обстрілів.

"По три, чотири ракети прилітало. Ракети часто попадали в наші поля і воронки утворювались дуже великі", - каже керівник аграрного підприємства Артур Геккієв.

В полях після ворога лишилося чимало вибухівки, навіть попри те, що сапери вже розмінували у Криворізькому районі більше 10 тисяч гектарів.

Аби компенсувати окуповані та заміновані поля Херсонщини дніпропетровські аграрії освоюють нові культури.

"На Дніпропетровщині стали більше городини вирощувати. Постійно йде гуманітарне розмінування, але воно йде не такими темпами, як хотілось би", - каже радник голови Дніпропетровської ОВА Олександр Фастовець.

Посівна на Дніпропетровщині

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Раніше фермери з Миколаївщини розповіли про ціну врожаю.

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