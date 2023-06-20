От-от закінчиться кисень: біля затонулого "Титаніка" вже кілька днів шукають субмарину з туристами-магнатами

Возив туристів до затопленого "Титаніка" та зник із радарів - уже другу добу поблизу США шукають підводний човен із п’ятьма людьми на борту, серед них є кілька магнатів. Відтоді, як вони опустилися на майже 4 кілометри вглиб океану, з ними жодного зв'язку. Рятувальники поспішають, як можуть, задіяні навіть військові зі США та Канади. На рахунку - кожна хвилина, адже на судні от-от може закінчитися кисень, йдеться в ТСН.

Радіолокаційні літаки, підводні човни та гідроакустичні буї прочісують дно Атлантичного океану, де затонув сумнозвісний "Титанік". До спецоперації з порятунку батискафа із 5 людьми неподалік Ньюфаундленда задіяні Військово-морські сили США та Канади і спеціалісти з комерційних глибоководних фірм. На рахунку чи не кожна хвилина. Фахівці підрахували, що кисень на борту от-от закінчиться, а із судна - жодного сигналу. "Від оператора судна ми розуміємо, що воно було розроблено з можливістю 96-годинної підтримки, якщо на борту сталася надзвичайна ситуація. І тому ми використовуємо цей час якнайкраще. Місце пошуків - приблизно за 1448 кілометрів на схід від Кейп-Кода на глибині 3963 метри. Це віддалена територія, і проводити пошуки там складно”, - зазначає контрадмірал берегової охорони США Джон Могер.

Відомо, що зв’язок із підводним човном зник уже за 45 хвилин після занурення. За попередніми даними, серед пасажирів - 59-річний британський мільярдер і дослідник Хаміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Дауд і його син Сулейман, французький морський дослідник Поль-Анрі Наржеол та Стоктон Раш - виконавчий директор Оушен Гейт Експедішнс.

Лондонський професор із морської інженерії Алістар Грейг розмірковує, де могло загубитися судно та як його можна дістати з товщі води: “Якщо вони на дні - ви не зможете перенести їх на інше судно на глибині. Вам доведеться підняти весь підводний апарат. Для цього треба відправити туди робот-судно, щоб прикріпити до них щось, щоб допомогти підняти це, а потім витягнути їх. Усе це займе багато часу. Ще один варіант - оскільки команда всередині підводного апарату не може вибратися, їм потрібен хтось, щоб відкрутити болти ззовні і скинути баласт, щоб вони змогли піднятися”.

До справи підключилися експерти з досліджень "Титаніка", кажуть, на заваді рятувальній спецоперації можуть стати і природні умови. “Там непроглядна темрява і крижаний холод. Там навіть своєї руки перед обличчям не видно. Та ще й морське дно вкрите мулом і саме воно хвилясте. Навіть радари там не працюють, тому єдиний спосіб дізнатися, де ви перебуваєте - це гідролокатор. Це справді трохи схоже на політ космонавта в космос. Тож я боюся за життя тих дослідників, які на борту”, - каже експерт “Титаніка” Тім Метлін.

Реконструкція затонулого "Титаніка" / Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Місце, де затонув “Титанік” 1912 року після зіткнення з айсбергом і де загинули 1,5 тисячі людей - популярна для відвідин місцина. Тривалий час доступу до корабля не було через відсутність технологій, але нинішні машини дають можливість зануритися на 4 кілометри вглиб як науковцям, так і туристам. Лише на літо цього року приватні компанії запланували 12 підводних подорожей. За експедицію до затонулого “Титаніка" правили по 250 тисяч доларів із кожного.

У Військово-морських силах США після нинішньої історії нагадують - усі, хто таки наважується на небезпечні занурення, мусять ще на суші пропрацювати план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

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