Отримати безкоштовну квартиру можуть не всі: як судді приватизовують державне житло, мешкаючи у розкішних маєтках

У Держбюджеті на цей рік на будівництво чи купівлю житла для держслужбовців та пільгових категорій передбачили майже 4 млрд грн.

На безкоштовну квартиру від держави чекають 650 тисяч родин. Саме стільки українців стоять на обліку, кажуть у Державній службі статистики. Є окремі черги і на службове житло. До таких категорій відносять військові, силовики, судді, прокурори. Втім, мало хто з держслужбовців, коли отримує відомчу квартиру, потім хоче її віддавати.

Про це 3 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Легкоатлет Данило Даниленко на четвертий поверх піднімається сходами. Один з найкращих бігунів країни крокує у власну квартиру. Однокімнатну, площею 46 квадратних метрів, у новому будинку, на околиці Луцька Данилові подарувала місцева влада після чергової перемоги в європейських іграх з легкої атлетики. Зі своїх бюджетів місто та область виділили по 260 тисяч гривень.

"Тут має бути кухня, там кімната. Квартира однокімнатна, не дуже велика, але, в принципі, нормальна. Отут буде ліжко велике, тут телевізор, речі будуть десь тут", - каже спортсмен Данило Даниленко.

Новини України: 650 тисяч українських родин чекають на безкоштовну квартиру від держави



Данило спортом займається з дитинства. Усвідомлював, що найближчим часом самостійно купити квартиру не зможе. Ордер для нього став несподіванкою, і за його словами, найкращою мотивацією.

"Коли ми отримуємо якусь допомогу, ми знаємо, за що можна працювати, тоді звісно хочеться виходити на міжнародну арену, займатися, перемагати", - каже спортсмен Данило Даниленко.



За інформацією аналітичного центру Cedos, 90% українців на поліпшення житлових умов не мають достатньо коштів. Третина - розраховує отримати квартиру безкоштовно і сподіваються на квартирну чергу. За даними державної статистики, на обліку для отримання житла наразі стоять 650 тисяч родин. І в уряді натякають, більшості у цій черзі сподіватися немає на що.



Нині за законом, квартиру в Україні можна отримати лише за вагомі здобутки. Передусім безкоштовне житло видають ветеранам АТО, дітям-сиротам і силовикам.

"Протягом 2020 року військовими ЗСУ отримано 355 квартир, здійснено виплату грошових компенсацій 580 службовцям та членам їх сімей на загальну суму 452 млн грн , але при цьому попередні роки фінансування в цілому на силові структури складало 3,6 млрд грн на всі 24 розпорядника. Відповідно, черга була у нас по МВС", - каже начальниця Управління житлової політики Міністерства розвитку громад та територій України Світлана Старцева.



Інші ж категорії людей, наприклад багатодітні сім'ї, які стоять на черзі десятки років, омріяну квартиру можуть так і не отримати. А все тому, кажуть фахівці, що в Україні 96% житлового фонду - це приватна власність, 4% становлять комунальні квартири і півтора відсотка - державні, тобто відомчі квартири. На них окремі черги. До таких категорій, зокрема, відносять і суддів.



У цій багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва розташована відомча квартира, яку ще у 2002 році отримала суддя, і дотепер користується нею. 35 квадратних метрів майже у центрі столиці суддя одного із суддів Києва отримала, коли переїхала з Харкова, де теж була суддею.



Принцип відомчої квартири діє так. Людина, яка обіймає певну посаду, отримує її, якщо немає власного житла, і користується нею, доки працює. Але цей принцип майже ніколи не спрацьовує.

А ось величезний маєток з ідеально вистриженим газоном у селі за 50 кілометрів від Києва. Його можна знайти в декларації судді. Річка, навколо ліс і чисте повітря. Поряд з триповерховим будинком басейн, власне озеро, гостьовий будиночок і навіть приватний ліс з дитячим майданчиком. Жителі села потрапити до лісу не можуть, бо огороджений парканом. Територію охороняє пес.



Ми навмисно не називаємо прізвище судді, адже так роблять багато людей в мантіях. Користуються житлом, прописують своїх родичів, будують окреме житло, але не реєструють його.



У деклараціях ці будинки позначені як недобудовані. Адже, кажуть адвокати, якщо їх зареєструвати, потрібно не тільки сплачувати податки, а й залишитися без службової квартири. Чи заслуговує на неї той чи інший суддя, вирішують житлові комісії, які діють при судах.



"Будь-який апеляційний суд, де є працівники, які потребують службового житла, рішенням голови суду утворюється житлово-побутова комісія, до якої входять працівники суду", - каже заступниця голови Державної судової адміністрації України Гізатуліна Людмила.



І судді не єдині у своїх прагнення держслужбовці, хто намагається отримати відомчу квартиру, а потім її не віддавати. Різні схеми і фінал у всіх однаковий - державна квартира стає приватною. І службовий житловий фонд знову треба поповнювати. Це відбувається за рахунок платників податків.



"Тим же правоохоронним органам, депутатам це вигідно, бо ніхто не хоче прикривати цю "лавочку". Законодавство каже, заборонено приватизовувати службове житло. Але водночас є постанова, на підставі якої можна вивести квартиру зі статусу службової у статус житловий", - каже адвокат Олександр Босенко.



У Держбюджеті на цей рік на будівництво чи купівлю житла для держслужбовців та пільгових категорій передбачили майже 4 млрд грн. Але практику купівлі їм квартир хочуть припинити. У Кабміні планують видавати грошові сертифікати на купівлю квартири. І лише силовикам.

Нагадаємо, ексчиновників виселяють із держдач після аудиту Зеленського.

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