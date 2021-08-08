Отримав ненависть із боку колишніх регіоналів: чим запам’ятався Олександр Ройтбурд

Одеський художник не дожив два місяці до свого 60-річчя.

В Одесі помер відомий художник та керівник місцевого художнього музею Олександр Ройтбурд. Митець до останнього боровся з онкологічною хворобою.

Про це 8 серпня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Попри страшну звістку про смерть директора художнього музею, заклад зранку відчиняє двері для відвідувачів. До музею одесити йдуть із квітами. Саме біля картин Олександра Ройтбурда працівники музею не можуть утримати сліз.

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Олександр Ройтбурд - одесит, художник, директор музею. Один із найпопулярніших українських митців за кордоном. Учасник сотень виставок та мистецьких проєктів. Навіть хворіючи, він не припиняв працювати.

"Надзвичайна енергія. Вона відчувалася навіть тоді, коли він був дуже хворий останні місяці. Йому складно було ходити, складно говорити. Але очі його – палали. І була купа планів. Того що треба зробити", - зазначила мистецтвознавиця Ольга Балашова.

2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Те, що крісло дісталося патріоту України, викликало неабияку ненависть із боку колишніх регіоналів - депутатів Одеської облради. Ройтбурда поливали брудом і кілька разів намагалися звільнити.

Новини України: в Одесі помер відомий художник Олександр Ройтбурд

"Директор Ройтбурд ставиться з абсолютною неповагою до нас, депутатів. Він вважає, і про це він пише в своїх відповідях, що ми, депутати, не маємо права цікавитися діяльністю музею", - сказав тоді виступ на пленарному засіданні депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильников.

Незважаючи на пресинг із боку місцевої влади, Ройтбурд коштом меценатів ремонтував будівлю, де протікав дах, поповнював колекцію музею новими роботами. Понад тисяча людей вийшла в Одесі проти звільнення митця обласними депутатами.

"Мені здається, що вони зацікавлені в тому, щоб освоїти цей бюджет спільно з музеєм. А з цим директором – не освоїш", - заявив тоді директор художнього музею Олександр Ройтбурд.

Два роки ексрегіонали воювали проти Ройтбурда. Буквально два місяці тому Верховний Суд підтвердив незаконність звільнення художника. Ройтбурд продовжив свої музейні реформи. Однак його зупинила хвороба.

"Ми всі сподівалися на диво, але дива не сталося. Йому 14 жовтня було б 60 років. Чекали, що ось ювілей буде. Дуже шкода, для мене це шок", - зазначила працівниця музею Лідія Дев'ятова.

Справа Олександра Ройтбурда буде продовжена, запевняє міністр культури Олександр Ткаченко. Буде проведена реконструкція художнього музею, а головне - втілена в життя мрія Ройтбурда - відкрити в Одесі музей сучасного мистецтва.

"Він був не просто художником з великої літери, але й надзвичайною людиною. Ми не тільки з ним говорили про реставрацію художнього музею, а фактично визначили місце, де реально можна створити музей сучасного мистецтва в Одесі. Для того, щоб можна було втілити цю мрію в життя", - сказав міністр культури України Олександр Ткаченко.

До свого 60-річчя Олександр Ройтбурд не дожив два місяці.

Автори: Сергій Осадчук, Олена Мацюцька, Іван Петричак

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