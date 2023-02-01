Отримав повістку – не прийшов до військкомату: коли це правомірно та як довести поважну причину

Адвокат зауважив, що військкомат може не знати про непридатність людини до служби за станом здоров’я, тому потрібно з’явитися туди і отримати відповідну відмітку.

Які причини законно дозволяють не прийти до Центру комплектування (військкомату), коли повістка на руках – пояснив адвокат Андрій Новак.

Про це юрист розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Так, Новак пояснив, чи можна не приходити до військкомату за повісткою, якщо особа не придатна до служби за станом здоров’я або ж є багатодітною чи має батьків з інвалідністю.

"Якщо ви говорите про осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, то зауважу, що це право не є вже затверджений статус у громадянина, тому йому необхідно отримати це право. Відповідно, якщо у нього є певні підстави для відстрочки, наприклад, у нього батьки – особи з інвалідністю або у нього самого проблеми зі здоров’ям і є певна група інвалідності, чи в нього троє або більше дітей – звідки військкомат може знати ці обставини, якщо раніше громадянин не звертався до військкомату для уточнення своїх облікових даних, коли його обліковані дані змінювалися? У військкоматах є інформація 5-10-15-річної давнини, коли певний громадянин був здоровим, красивим, молодим юнаком у віці 18-20 років. А зараз йому вже умовно 35 і в нього троє дітей, і батьки з інвалідністю. Звідки військкомат може про це знати? Відповідно, якщо такій особі вручають повістку, необхідно взяти цю повістку і піти до військкомату, і отримати це право на відстрочку", – розповів адвокат.

Він додав, що після цього у військовому документі стоятиме відмітка про те, що особа отримала право на відстрочку від військової служби. Тож наступного разу, коли хтось на вулиці спробує вручити такій особі повістку, вона може просто показати свій військовий документ. У такій ситуації повістку вручати не повинні.

Які причини є законними для неявки до військкомату, в разі якщо особа підлягає мобілізації

Поважними для неявки до військкомату причинами є стан здоров’я, смерть рідних, догляд за хворими рідними, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація та складання іспитів у ВНЗ.

"Якщо ми говоримо про причини, які не потягнуть за собою настання будь-якого типу відповідальності, то в першу чергу, це стан здоров’я самого громадянина. Наприклад, він важко захворів чи зламав руку або ногу тощо. Або ж загинув хтось із його близьких родичів не пізніше ніж за сім днів до дати, коли необхідно з’явитись у військкоматі. Також це потреба догляду за хворими дружиною, батьками або батьками дружини, якщо ніхто інший не може за ними доглядати. Це може бути стихійне лихо або інша надзвичайна ситуація, яка не дозволяє вчасно прибути до центру комплектування. І, як на мене, трохи дивна можливість – це здавання іспитів у вищих навчальних закладах. Чому дивно? Тому що студенти не підпадають під мобілізацію", – зауважив Новак.

Чи підпадає під визначення НС перебування в гарячих точках

Фахівець зазначив, що не існує чіткого переліку, що саме підпадає під надзвичайні ситуації або стихійні лиха і може вважатися поважною причиною для неявки до військкомату.

"Перебування в гарячих точках – про це я вам нічого сказати не можу, тому що саме такої підстави немає. Хіба що це може бути підставою для непояви до центру комплектування тільки, якщо тебе це безпосередньо стосувалося, тобто якщо тебе поранили або якщо твій будинок було знищено. Але чіткого переліку підстав, що підпадають під надзвичайні ситуації або стихійні лиха, – цього не зазначено. Тому це може бути широке коло ситуацій, які в кожному конкретному випадку будуть визначатися", – пояснив адвокат.

Як повідомити про неявку до військкомату з поважних причин, щоб уникнути проблем

Новак розповів, що треба подати до військкомату відповідні підтверджувальні документи про причини неявки. Це можна зробити одразу після зникнення причин або ж на етапі розгляду відповідної адміністративної справи у військкоматі.

"Або ж – одразу, як-тільки ці підстави відпадуть, необхідно з’явитись до центру комплектування з підтверджувальними документами, або ж, якщо не встигли прибути, то – під час розгляду адміністративної справи саме в центрі комплектування. Тому що порядок розгляду адміністративної відповідальності наступний: командир центру комплектування у випадку неявки військовозобов’язаного за повісткою, на місці має право розглянути адміністративну справу, винести протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. Саме під час розгляду цієї справи необхідно надати свої пояснення і саме в цей момент можна принести підтверджувальні документи про те, що громадянин законно не міг прийти за повісткою в зазначені дату і час. В такому випадку відповідальність не повинна настати", – розповів юрист.

Нагадаємо, раніше головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко пояснив, що вручення повісток на вулиці та в інших громадських місцях не суперечить закону України.

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