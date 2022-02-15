Отримає 25 тисяч: що відомо про героя, який врятував жінку з охопленої полум'ям квартири в Києві

Потерпілій жінці - 93, вона сама підпалила квартиру, бо має проблеми психічного характеру.

Киянин врятував з охопленої вогнем квартири літню жінку. Оселя спалахнула над офісом, де працював парубок. Коли він вибіг на вулицю, то з квартири вже валив дим, а його мешканка намагалася вибити вікно. Як хлопець видерся на другий поверх і врятував пенсіонерку - відео героїчного вчинку зафільмували перехожі.

Що тепер чекає на героя Михайла – у сюжеті "Новини ТСН. 16:45" за 15 лютого.

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З другого поверху житлового будинку валить дим. В епіцентр пожежі через балкон влазить чоловік. Зникає у чорній хмарі, а згодом з'являється зі знесиленою жінкою.

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Жінку з охопленою полум'ям квартири врятував Михайло Левченко. Він керівник поштового відділення. Сьогодні, як звичано, прийшов на роботу - аж раптом почув, що смердить горілим.

Вибіг на вулицю. Було видно, що з балкона дим. І бабуся молотком вибивала шибки.

Хлопець хутко гайнув до сусіднього магазину, попросив драбину. Зараз її розкласти не можуть удвох. А тоді він сам розклав її за секунди. Як видерся на піддашок, продемонструвати відмовляється. Лише додає, що діяв без паніки.

За плечима у Михайла - строкова армія. Як керівника відділення НП проходив інструктаж із пожежної безпеки.

Про врятовану жінку відомо, що їй 93. ЇЇ госпіталізували до лікарні. Нині із нею все гаразд, тільки трішки надихалася диму, розповіла донька потерпілої. Вона додала, що її мати сама підпалила квартиру. Бо психічно хвора.

"А що мені робити з цією квартирою? Вона відновленню не підлягає", - каже донька .

Квартира вигоріла вщент. Увесь будинок залишився без світла. Однак, свідки героїчного порятунку дотримуються єдиної думки: "Треба нагородити Михайла. Заліз і врятував".

Столичні рятувальники згодні та запевняють, що вирішать це питання.

"Зараз завдяки представниками ЗМІ зробимо розголос, потім підготуємо документи до Держслужби з надзвичайних ситуацій і будемо номінувати на героя-рятувальника року", - каже речниця Головного управління ДСНС України у місті Києві Світлана Водолага.

А керівництво Михайла на "Новій пошті" обіцяє преміювати свого підлеглого. Завтра ж йому вручать 25 тисяч гривень.

Киянин врятував із пожежі літню жінку

Нагадаємо, у Києві патрульні врятували хлопця, який хотів стрибнути з вікна багатоповерхівки. Його схопили за ноги останньої миті.

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