"Отримую задоволення від моменту": Зеленський охарактеризував три роки президентства

У п'ятницю, 20 травня, минула третя річниця інавгурації президента Володимира Зеленського.

Глава держави каже, що за час свої каденції став отримувати задоволення він моментів та почав жити "сьогоднішнім днем".

Про це президент сказав у інтерв’ю "Фактам ICTV", яке з'явилося в ефірі національного телемарафону.

"Я отримую задоволення від моменту. Що було вчора, і що буде завтра... Деокупована Київська область, не взяли Донбас. За речами звичайними речами є речі стратегічні для мене як для людини та як президента. Я отримую задоволення від позитивних результатів нашої держави, я живу сьогоднішним днем. Мені здається, що великі речі... що далі, що ми хочемо, я став бачити краще", - так президент Зеленський охарактеризував свої три роки в політиці.

Нагадаємо, 20 травня 2019-го в будівлі парламенту відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського.

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