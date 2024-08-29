Отрута з Росії: що відомо про забруднення річки Сейм, яка впадає у Десну — огляд

Вода чорного кольору, сморід та масовий мор риби. Отруєно річку Сейм, що тече в Курській області РФ, а також Сумщиною та Чернігівщиною в Україні та впадає в українську Десну. Підозрюють росіян. Екологи б’ють на сполох та переймаються, що отруйні води можуть дістатися до столиці. У Мережі вже з’явилася інформація, що отруйні речовини виявили у водоймах під Києвом.

Про те, чи дійсно існує загроза екологічної катастрофи та що робить влада, щоб зупинити забруднення, розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Річку Сейм отруїли?

Українців налякали черговою небезпекою. У річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби.

У Держагентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм повідомили, що у річці Сейм на Чернігівщині виявили перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин. Ба більше, у відомстві припустили, що за цим стоять росіяни.

“Ворог продовжує вчиняти екологічні злочини. Так, починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи РФ спричинили масштабне забруднення водойми. За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води р. Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин”, - йдеться у повідомленні.

Забруднення поширилося по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області та дісталося до Чернігівщини. Чорну воду, запах гнилі, аміаку й мертву рибу фіксують, зокрема, поблизу Батурина на Чернігівщині.

У Мережі з'явилася інформація, що така катастрофічна ситуація відбувається з річкою не вперше.

“Екологічна катастрофа на річці Сейм, а це територія парку Сеймського. Каналізаційний сморід по всьому місту, та окрузі. Винні досі не виявлені. Дії з обезараження та подолання катастрофи не прийняті. Це вже 2 випадок за 2024 рік. У пробах води знайшли заборонені пестициди гептахлор перевищує у 7 разів та похідні дусту перевищує у 1,5-2 рази”, - написав один із місцевих мешканців у соцмережі.

Від 26 серпня в Сеймі на території Батуринської громади через погіршення якості води заборонили купатися та ловити рибу.

Що з водами Десни та Дніпра

Річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області. У свою чергу Десна впадає в Дніпро біля Києва.

Тому екологи відразу почали бити на сполох і прогнозувати, що отруйні речовини можуть дістатися і до столиці. Мер Вишгорода Олексій Момот написав на своїй сторінці у соцмережі, нібито у річці Десна під Києвом уже виявили отруйні речовини, які потрапляють туди з РФ.

Міський голова Вишгорода зазначив, що мешканцям громад Броварського та Вишгородського районів, через які протікає річка, заборонили купатися та ловити рибу. Пізніше посадовець видалив допис зі своєї сторінки. Водночас на його сторінці з’явилося повідомлення від Київської обласної державної адміністрації.

У Київській ОВА зазначили, що Державна екологічна інспекція провела перевірку річки у межах Київщини і не виявила токсичних речовин.

“Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено”, - йдеться у повідомленні.

Чи можна пити воду в Києві

Пресслужба КМВА з посиланням на Київводоканал повідомила, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна, а загроз для споживачів немає. У Київводоканалі наголосили, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. У компанії пообіцяли, що будь-які зміни у якості води в річці оперативно помітять, а також скоригують процес очищення та знезараження води.

“У мережі активно розповсюджується інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з боку російського кордону. У зв’язку з цим ПрАТ “АК “Київводоканал” наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці “Київводоканалу” наголосили, що постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки, і запевнили, що вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає.

Однак 29 серпня в ефірі телемарафону голова Держводагенства Михайло Янчук повідомив, що забруднення води таки було зафіксовано у Десні, проте ситуація наразі є контрольованою. Він підкреслив, що забруднення води – органічного характеру.

Михайло Янчук також розповів, що наразі необхідно зробити для того, щоб виправити ситуацію та не допустити забруднення води в інших українських річках.

При цьому голова Держводагентства спростував інформацію, що забруднення вод у річках спричинено бойовими діями.

Що кажуть в уряді про зараження річок

Про те, що жодних хімічних або високотоксичних елементів у річках не зафіксовано заявив очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

“Ми сьогодні маємо говорити про те, що виявлено переміщення певних забрудників річкою Сейм. На сьогодні ці забрудники досягли річки Десна, тож закумульовано роботу всіх служб для того, щоб цю ситуацію ліквідувати… Ми сьогодні офіційно говоримо, що жодних хімічних або високотоксичних елементів не зафіксовано”, - сказав він.

Стрілець додав, що було відібрано понад 50 проб, посилено моніторинг, роздано відповідні доручення і ситуація контролюється. Він наголосив, що те, виявили в лабораторіях, це виключно органічний забрудник, який не є високотоксичним.

Урядовець закликав довіряти офіційним джерелам інформації, адже сьогодні шириться багато інформації та багато думок щодо цього забруднення. Міністр також пояснив, що мор риби відбувається через те, що у воді після потрапляння такого забрудника мало кисню. Фактично риба не може брати кисень з води, тому починає спливати на поверхню. Стрілець сказав, що відповідні служби займаються тим, щоби прибрати цю рибу з водойм і берегів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЧОРНА ВОДА, СМОРІД І МАСОВИЙ МОР РИБИ! Росіяни отруїли річку Сейм, яка впадає у Десну?!"

Нагадаємо, влітку минулого року у Полтавській області виявили забруднення невідомою речовиною річки Псел, влада запровадила тимчасову заборону на купання та вилов риби.

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